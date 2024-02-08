“Dijital eşleşme, tarafsız işe alım için çok önemli”

Yapay zeka destekli İK sistemleri, günümüzde adayların yetenekleri, deneyimleri, eğitim geçmişi ve kişilik özellikleri gibi geniş bir veri yelpazesini detaylı bir şekilde analiz ederek işe alım süreçlerini optimize ediyor.

Dijital eşleştirme süreci, iş başvuruları ve işe alım aşamalarını daha etkin hale getirerek en uygun adayları en uygun şirket ve pozisyonlarla buluşturuyor. Ancak, bu teknolojilerin kullanımında çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkelerinin gözetilmesi, işe alımda fırsat eşitliği konusunu da gündeme getiriyor.

Yapay zeka teknolojilerinin İK aşamalarında büyük veri analitiği ve öğrenme algoritmalarıyla daha kapsamlı ve nesnel bir değerlendirme yapma avantajı sunduğuna dikkat çeken Youthall CEO’su Emre Aykan, “Algoritmaların kişinin yeteneklerini merkeze alan bir yaklaşım benimsemesi, işe alım süreçlerinde objektif ve etik bir değerlendirme sağlamada önemli bir rol oynuyor. Gelecekte tamamen fırsat eşitliğine dayalı ve tarafsız bir işe alım sürecinin sağlanması, bu algoritmaları merkeze alan dijital eşleştirme sistemleri ile mümkün hale gelebilir.” açıklamasında bulundu.

Bu teknolojiler sayesinde adayların daha objektif bir değerlendirmeye tabi tutulabildiğini ve yeteneklerine dayalı olarak işe alımlar gerçekleştirilebildiğini de vurgulayan Aykan, “Bu da şirketlerin çeşitli yeteneklere sahip bireyleri iş gücüne katma konusunda daha başarılı olmalarına olanak tanıyarak, iş dünyasındaki çeşitliliği artırabilir.” diye konuştu.

Yanlış aday seçimi, işten ayrılma olasılığını 8 kat artırıyor

Global araştırmalara göre, başarılı bir yetenek yönetimine sahip olmayan şirketlerin ciddi bir maliyet yüküyle karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Aykan, yanlış tercihler nedeniyle bir çalışanı değiştirmenin maliyetinin o çalışanın yıllık maaşının iki katına kadar çıkabildiğini belirtti.

Yine yanlış aday seçiminin çalışanların işten ayrılma olasılığını 8 kat artırdığına değinen Aykan, “İşe yeni başlayan her 3 çalışandan biri, başarısız yetenek yönetiminden ötürü 3 ay içinde işten ayrılıyor. Yetenek yönetiminde yardımcı bir rol üstlenen yapay zeka, iş arama ve yerleştirme sürecini hızlandırarak şirketlere nokta atışı bir çözüm sunuyor ve yüksek ciro kayıplarının önüne geçiyor.” şeklinde konuştu.

Etik ve gizlilik konuları en hassas nokta

Yapay zekanın dünyada ve Türkiye’de daha doğru bir yetenek yönetimi gerçekleştirme noktasında, İK’nın işlerini daha da kolaylaştıracağını ifade eden Aykan, etik ve gizlilik konularına hassasiyet gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Aykan, devamında şunlar kaydetti: “Özellikle, adayların kişisel verilerinin doğru ve güvenli bir şekilde işlenmesi ve saklanması en kritik nokta. Ayrıca, yapay zeka sistemlerinin verilerdeki ön yargıları tekrarlaması riski bulunuyor. Şu anki yaygın yapay zeka sistemlerinde bile, basit manipülasyonlarla yapılan değerlendirmelerin ön yargı içerebildiğini görüyoruz. Özetle ön yargı ve adalet eksikliği, yapay zekada da mümkün. Bu nedenle, yapay zeka algoritmalarının düzenli olarak denetlenmesi ve önyargıların giderilmesi için gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Bu süreçte, çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkelerinin gözetilmesi, adaletli ve tarafsız bir işe alım sürecinin sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Çalışanların ve adayların yapay zeka kullanımı hakkında bilgilendirilmesi ve şeffaf bir iletişim ortamının oluşturulması da oldukça önemli.”

“Türkiye’nin ilk yapay zeka destekli kariyer platformuyuz”

Tek bir platform ile tüm işe alım sürecinin yönetilmesini sağlayarak, genç yetenekleri aradıkları iş fırsatlarıyla, işverenleri ise işlerine verimlilik kazandıracak yeni potansiyel çalışanlarıyla tanıştırdıklarını aktaran Aykan, “OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT entegrasyonu ile Türkiye’nin ilk yapay zeka destekli kariyer platformu unvanına sahibiz. ChatGPT entegrasyonuyla Fast Company Türkiye tarafından bu yıl 4’üncü kez gerçekleştirilen Türkiye’nin En İnovatif 50 şirketi arasında yerimizi aldık. Aday Takip Sistemimize (ATS) eklediğimiz otomasyon ve yapay zeka entegrasyonu ile işverenlerin işe alım sürecinde harcadıkları zaman ve çabayı minimuma indiriyoruz. Yapay zeka desteği ile işverenler, adayın uygunluğunu analiz edebiliyor ve aday hakkında öneriler alabiliyor. Böylece şirketlerin yetenek yönetimi kaslarını güçlendirerek, işe alım süreçlerindeki verimliliklerini artırmalarına katkı sağlıyoruz.” dedi.