Diktaş, Ankara’dan dünyaya market buzdolabı satıyor

ASO 1. OSB’de iki parselde 27 bin metrekare alanda dünya standartlarında ürettiği market buzdolaplarını, 10 tanesi rutin olmak üzere 32 ülkeye ihraç eden Diktaş, ihracat modelini; fiyat, kalite, ambalaj ve zamanında teslim unsurlarına göre oluşturuyor.

Türkiye ekonomisinde serbestleşmenin başlamasıyla birlikte, Diktaş’ın da ihracata yönelik ön araştırmalar yaptığını belirten Diktaş Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Baştaş, ilk yıllarda yabancı firmaların Türk şirketleri ciddiye almadığını hatırlattı.

Baştaş, yükselen kalite, uygun fiyat, doğru ambalaj ve zamana yönelik taahhütlere uyumun artmasıyla birlikte Türk ürünlerinin geçerli not almaya başladığını belirtti.

Ürettikleri market dolaplarını kontrol etmek amacıyla, İngiltere Bristol Üniversitesi standartlarında kendi laboratuvarlarını kurduklarını söyleyen Ertuğrul Baştaş, bununla birlikte ürün kalitelerinde de artış olduğunu kaydetti.

İhracata odaklanmanın ise şirketin gelişimine destek olduğunu vurgulayan Baştaş, Eximbank destekleri yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK ile proje geliştirdiklerini söyledi.

Ürünlerinin dünya pazarında büyük ilgi gördüğünü ve kapasite artırımı halinde ortaya çıkacak ürünlerin tamamını satacak durumda olduklarının altını çizen Ertuğrul Baştaş, buna karşılık yine de temkinli ilerlediklerini anlattı.

“İhracatın payı yüzde 50’yi geçenlere özel destek verilmeli”

Türkiye’de normal desteklerin yanı sıra imalatlarının yüzde 50’sinden fazlasını ihraç eden şirketlere ayrı destek sağlanması gerektiğinin altını çizen Baştaş, özellikle ulaşım ve lojistik desteklerinin önemli olduğunu bildirdi.

İngiltere’nin Diktaş için önemli bir pazar olduğunu belirten Ertuğrul Baştaş, pazar paylarının sürekli arttığını, yanı sıra; ABD, Avrupa, Ortadoğu, BAE ve Katar pazarlarında da paylarını artırdıklarını dile getirdi. İhracat yaptıkları ülke sayısının 32 olduğunu ifade eden Baştaş, geçen yıl ciro içinde yüzde 68 olan ihracatın payını bu yıl yüzde 75’e çıkarmayı öngördüklerini vurguladı.

“Üretim sürecinde talebi dikkate alıyoruz, sürekli iyileştirme yapıyoruz”

Üretimde müşteri talebine göre sürekli iyileştirme yaptıklarını söyleyen Baştaş, bu noktada da soğutma gazlarının ozon tabakasına zarar vermeyeceği şekilde değişiklikler yaptıklarını söyledi.

Kendi üretim süreçlerinde de ihtiyaçları olan enerjinin yenilenebilir kaynaklardan karşıladıklarının altını çizen Baştaş, sürekli bir yatırım sürecinde olduklarını, kazandıkları parayı tekrar ürün geliştirme ve yatırıma harcadıklarını anlattı.

Sektörde en çok İtalyan firmalarıyla rekabet içinde olduklarının altını çizen Ertuğrul Baştaş, “İtalyan firmalarının fiyatlarının yüksek olması, ürün kalitemizin onlara çok yaklaşmış olması hatta bazen onları geçer pozisyonda olmamız pazara bizim ürünlerimiz olan talebi artırdı” dedi.

Üretim alanı 27 bin m2’den 67 bin m2’ye çıkacak

İlk ihracatı 1989 yılında Almanya’ya yaptıkları bilgisini veren Ertuğrul Baştaş, 2000 yılından bu yana ise İsrail’e aralıksız ürün satışı yaptıklarını kaydetti. Yurt içinde Shell benzin istasyonları ve Migros’un tedarikçisi olduklarını söyleyen Diktaş, 2 parselde 27 bin metrekarelik arsa üzerinde bulunan üretim tesislerinin kapasitesini artıracaklarını belirtti. Baştaş, bu amaçla OSB’de 40 bin metrekare yeni bir fabrika arsası satın aldıklarını ve yatırıma 2024’te başlayacaklarını söyledi.