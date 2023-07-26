'Diyarbakır'a aylık 100 milyon TL para girişi var'

Mahir Solmaz/ Diyarbakır

Diyarbakır Valiliği, Karacadağ Kalkınma Ajansı, KOSGEB ve Trendyol iş birliğinde gerçekleştirilen "Ticarette Yeni Fırsat; E Ticaret" konulu toplantıda konuşan Trendyol Kurumsal İlişkiler Müdürü Buğra Sabri Uşaklı, Diyarbakır'da 2 bin'in üzerinde satıcılarının olduğunu, aylık Diyarbakır'a Trendyol aracılığı ile 100 miyon liranın üzerinde para girişi gerçekleştiğini söyledi. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ise yaptığı konuşmada kente yatırım için bekleyen 450 firma olduğunu belirtti.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Trendyol Kurumsal İlişkiler Müdürü Buğra Sabri Uşaklı, kocaman bir ekosistemi temsil ettiklerini belirterek; "Özel sektörün teveccühü sayesinde bugün çok büyük bir aile olduk. 40 bin çalışma arkadaşmıza ek olarak bugün Türkiye'nin her tarafında satış yapmakta olan 350 bini aşkın satıcımızla bugün kocaman bir ekosistemi temsil ediyoruz. Bu ekositemin en önemli paydaşlarından birisi de Diyarbakır. Diyarbakırlıların girişkenliğini biz trenyolda ki satışların çokluğundan görüyoruz. Burada iki bin satıcımız 15 bin'in üzerinde istihdam sağlıyor. Bu 15 bin istihdama baktığımız zamanda en az yarısının Trenyolda ki işlerinin yoğunluğundan olduğunu görüyoruz ve gurur duyuyoruz. Diyarbakırda ki satıcılarımız aylık 100 milyon liranın üzerinde ürün satşı gerçekleştiriyor. Tamamen Diyarbakır'a para girişi sağlamış oluyoruz. En yakın zamanda da Dünyanın birçok yerinde Diyarbakır da üretilen ürünlerin Trendyoldan satıldığını göreceğiz. E ticaret herşeyden önce firmaların yeni müşterilere ulaşmasını sağlıyor. Yakın zamanda yapılan bir araştırma e ticaret yapan işletmelerin yapmayanlara göre hergün yüzde 20 daha fazla ciroya ulaştığını gösteriyor." dedi.

Toplantıda konuşan Vali Ali İhsan Su ise Diyarbakır her sektörde önemli bir potansiyele sahip olduğunun altını çizerek; "Tarımda hayvancılıkta ticarette sanayide turizmde kültürde.Özellikle ilimizde huzur ve güvenlik iklimi ekonomiyi ve ticareti çok hızlı bir şekilde harekete geçirmiş durumda . Her sektör gerçekten kendi alanında çok büyük bir ivme kazanmıştır. Bakın şu anda Organize Sanayi Bölgelerimizde (OSB) 450 firmamız yer bekliyor. 1'nci OSB 9 bin dönüm, şimdi 2 bin dönümün üzerinde ekleme yapıyoruz. Tekstil OSB, orayada ek yapıyoruz. Yeni bir OSB kurduk. Karacadağ OSB. Yaklaşık 2 bin 700 dönüm. Oranında alt yapı ihalesi yapıldı. Bizden yer talep eden iş insanlarımıza buralardan yer verebileceğiz. İlimizde müthiş bir potansiyelimiz var, bunu değerlendirmek içinde yoğun bir gayret içerisindeyiz. Diyarbakır ülkemizin Ortadoğuya açılan en önemli kapısı konumunda " ifadesini kullandı.

Trendyol Satış ve İş geliştirme Direktörü Özkan Çokaygil ise e ticaretteki gelişmeler ve Trendyol hakkında bilgiler verirken, Diyarbakır'ın e ticarette ki başarısını e ihracatta da görmek istediklerini belirti. Toplantı sonunda Trendyol satıcıları Kadri Yakgin ve Ayetullah Turgut e ticarette yakaladıkları başarı hikayelerini katılımcılar ile paylaştılar.