DOF Robotics’ten IAAPA Expo Orlando’da 5,7 milyon dolarlık satış

Robotik sistemler, sürükleyici eğitim ve eğlence teknolojileri, hareketli simülatörler, oyun ve içerik geliştirme ile görüntü yorumlama yazılım teknolojilerinde dünyanın önde gelen markalarından DOF Robotics, IAAPA Expo 2025 Orlando’da IAAPA Expo 2025 Brass Ring Best Exhibit Award birincilik ödülüyle beraber önemli bir ticari başarı da elde etti. DOF Robotics, fuarda toplam 5 milyon 717 bin 600 dolar tutarında satış gerçekleştirdi. Satış gerçekleştirilen ülkeler ise ABD başta olmak üzere; Meksika, Kolombiya, Arjantin, Venezuela, Hollanda, Katar ve Türkiye oldu.

Küresel markalaşma yolculuğunda ilerliyor

Fuar başarısına ilişkin değerlendirmede bulunan DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, “Bu yıl 15’inci kez katıldığımız IAAPA Expo Orlando’da, hem ticari sonuçlarımız hem de uluslararası iş birliklerimiz açısından son derece başarılı bir performans sergiledik. Toplam 5,7 milyon doları aşan satışlarımızın yanı sıra, Transformers IP’sinin sahibi Hasbro Eğlence Merkezi ve Brezilya’nın en kapsamlı eğlence yatırımlarından biri olarak konumlanan Cacau Park gibi sektörün önde gelen markalarıyla gerçekleştirdiğimiz yeni anlaşmalar, küresel büyüme stratejimizin, Ar-Ge vizyonumuzun ve teknoloji mühendislik yetkinliğimizin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Standımıza gösterilen yoğun ilgi, ürünlerimizin önünde oluşan kuyruklar ve farklı coğrafyalardan gelen satın alma talepleri, DOF Robotics’in küresel markalaşma yolculuğunda ne kadar sağlam adımlarla ilerlediğinin en net göstergesi. Görüşmeleri süren projelerimizle bu ivmeyi daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Yeni marka Neo Planet yoğun ilgi gördü

Mertcan, yeni atraksiyonlar Dark Ride ve Immersive Tunnel: Mars Odyssey’nin fuarın en çok ses getiren ürünleri arasında yer aldığını, ilk kez tanıtılan Neo Planet markasının ise ziyaretçilerden büyük ilgi gördüğünü vurguladı. Mertcan, şöyle devam etti:

“Büyüme stratejimizin merkezine yerleştirdiğimiz deneyim işletmeciliği vizyonumuzu artık tüm dünyaya Neo Planet markasıyla taşıyoruz. ‘One move. And the world changes!’ mottosuyla yola çıkan Neo Planet, teknolojiyi oyunla buluşturan interaktif yapısıyla fuarın en dikkat çeken yeniliklerinden biri oldu. Neo Planet’te konuklara kendilerini özgürce ifade edebilecekleri, keşfedebilecekleri, üretebilecekleri ve yaratabilecekleri benzersiz bir evren sunuyoruz. Yeni markamız, DOF Robotics’in küresel arenada deneyimi yeni bir boyuta taşıma hedefimiz için önemli bir kilometre taşı. 2026’da da küresel pazarlarda büyüme ve teknoloji ihracatına yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz.”