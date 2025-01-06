DOF Robotik halka arz için SPK’ya başvuru yaptı

DOF Robotik halka arz başvurusunu yaptı. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan yaptığı açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine uygun olarak halka arz için başvurumuzu yaptık. Bu sayede, değerli yatırımcılarımızı da şirketimizin ortakları arasına katmaktan büyük mutluluk duyacağız. Tüm paydaşlarımız için değer yaratmak en büyük önceliğimizdir" diye konuştu.

Şirket otonom teknolojiler sunuyor

İleri teknoloji, yapay zekâ, sanal ve artırılmış gerçeklikten hareket simülatörlerine kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan DOF Robotik, robot ve yazılımlar geliştirerek tema parklara ve endüstriyel sektörlere otonom teknolojiler sunuyor.

2014 yılında kurulan ve "DOF Robotics" markasıyla geliştirdiği otonom teknolojilerinin yüzde 90’nını 6 kıtada dünyanın dört bir yanına ihraç ederek Türkiye'nin teknoloji alanındaki başarısını global arenada temsil eden Turquality belgeli DOF Robotik San A.Ş., halka arz için başvurusunu yaptı.

Yeşilköy İhtisas Serbest Bölge’sindeki 4000m² ’lik fabrikalarında geliştirdikleri robot ve yazılım çözümlerinin yüzde 90’ını başta Amerika ve Çin olmak üzere 6 kıtada 60’tan fazla ülkeye ulaştırdıklarını belirten Mustafa Mertcan, “Küresel eğlence teknolojileri alanında yeniliklere odaklanarak sektöre yön veriyoruz. Universal Studios, Marvel, Warner Bros ve Transformers gibi dünya çapında tanınan markalarla gerçekleştirdiğimiz iş birliklerinin yanı sıra Angry Birds, Monster Jam ve Smurfs gibi popüler markalar için özel tematik ortamlar tasarlıyoruz. Eğlence ve teknoloji endüstrisinin oscarları kabul edilen IAAPA ve CES Las Vegas gibi prestijli fuarlarda inovasyon, en iyi ürün kategorilerinde defalarca kez ödül aldık. Yakın zamanda Deloitte tarafından hem “Technology Fast 50™ Türkiye Ödülünün” hem de net satış gelirlerinde %50 ve üzerinde ihracat payına sahip en hızlı büyüyen şirketlere verilen prestijli “Deloitte Teknoloji İhracatı Ödülünün” sahibi olduk.” diye belirtti.

Halka arz yatırım planı açıklandı

Halka arz gelirlerinin yatırım planlarını paylaşan Mustafa Mertcan şunları kaydetti. “Şirketimizin uzun vadeli büyümesini sağlamak için finansal yapımızı güçlendirecek yatırımlara öncelik vereceğiz. Üretim kapasitemizi arttırarak, üretim tesislerimizi genişletecek ve yeni iş alanlarına yatırım yapacağız. Son teknoloji makine ve ekipmanlara yatırım yaparak üretim süreçlerimizi daha verimli hale getireceğiz. Ar-Ge çalışmalarımızla sektörümüzde yenilikçi ürünler geliştirerek rekabet gücümüzü artırmayı hedefliyoruz. Yeni pazarlara açılarak büyüme hedeflerimize ulaşma ve marka bilinirliğimizi artırma hedefimiz bulunmakta. Ayrıca sektörümüzdeki genç ve dinamik şirketlere yatırım yaparak ekosistemimize güç katma arzusundayız. Çevreye duyarlı bir şirket olarak güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklara yatırım yaparak, hem enerji maliyetlerimizi düşürecek hem de karbon ayak izimizi azaltacağız.”