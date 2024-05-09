Doğan Holding’in 2023 yılındaki konsolide gelirleri reel olarak %78 arttı

Doğan Holding, 2023 yılına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, stratejik hedeflerine başarıyla ilerlediği bu yılda, bir önceki yıla göre %78 reel artışla 52,6 milyar TL konsolide gelir elde etti. Aynı dönemde, Doğan Holding'in esas faaliyet karı enflasyondan arındırılmış olarak %111 büyüme göstererek 11,5 milyar TL'ye ulaştı. Bu sonuçlar, şirketin güçlü performansını ve büyüme potansiyelini yansıtmaktadır.

Şirketin 2023 yılında konsolide gelirleri 52,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Doğan Holding’in brüt kârı, 2023 yılında yıllık bazda %95 artarak 9,6 milyar TL olurken, esas faaliyet karı ise %111 artarak 11,5 milyar TL’ye yükseldi. Doğan Holding’in net dönem kârı ise 2023 yılında %28 artarak 297 milyon TL olarak gerçekleşti.

Karel Elektronik'in performansı ön plana çıktı

Bu dönemde sigorta sektöründe yarattığı rekabet avantajıyla güçlü büyüme yakalayan Hepiyi Sigorta, artan pazar payıyla dikkat çeken Doğan Trend Otomotiv ve Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketi Karel Elektronik’in performansı ön plana çıktı. Doğan Holding’in net dönem kârı, yüksek operasyonel performansın yanı sıra finansal gelirler ve Aytemiz paylarının satışından elde edilen karla birlikte esas faaliyet karı olarak gerçekleşti.