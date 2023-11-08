Doğanlar Mobilya Grubu, aktif büyüklüğünü 4,8 milyar liraya çıkardı

Doğtaş, Kelebek, Lova Yatak, Kelebek Mutfak-Banyo, Ruum Store ve Biga Home markalarıyla, Türkiye’nin önde gelen 100 şirketi arasında yer alan Doğanlar Mobilya Grubu, 2023 yılının ilk 9 aylık rakamlarını açıkladı. Söz konusu dönemde Doğanlar Mobilya Grubu, 4,5 milyar TL hasılat rakamına ulaşarak, önceki yıla göre yüzde 79’luk satış büyümesi yakaladı. 2023 yılının ilk 9 ayında yüzde 16 FAVÖK marjı ile 701 milyon TL FAVÖK rakamına ulaşan grup, 2023 yılının 3. çeyreklik döneminde yüzde 19 FAVÖK marjı ile 2023 yılının en yüksek çeyreklik FAVÖK’üne ulaşmış oldu. Brüt kâr marjı 2022 yılının aynı döneminde yüzde 36 iken, 2023 yılı ilk 9 ayında yüzde 38’e yükseldi. Aynı zamanda yüzde 41 brüt kâr marjıyla, 2023 yılının en yüksek çeyreklik brüt kâr marjına ulaştı. Net kâr, 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 155 artarak 350 milyon TL’ye yükselirken, yüzde 10 net kâr marjı ile 2023 yılının en yüksek çeyreklik net kâr marjına ulaşan Doğanlar Mobilya Grubu, aktif büyüklüğünü 4,8 milyar TL’ye yükseltti.

Rakamları değerlendiren Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su Mustafa Karamemiş, 2023 yılı dokuz ayının oldukça verimli geçtiğine belirtti. Karamemiş, “Doğanlar Mobilya Grubu olarak istikrarlı büyümenin devamlılığını önemsiyoruz. Üçüncü çeyrek rakamları beklentilerimize paralel olarak önemli bir başarıya işaret ediyor.” dedi.

Doğanlar Mobilya Grubu 6 markasıyla, Ekim 2023 sonu itibarıyla toplam 702 satış noktasına ulaştırken, satış noktalarının 608’i yurtiçi, 94’ü ise yurt dışında yer alıyor.