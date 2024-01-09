Doğanlar Mobilya Grubu, şubeleşme yatırımlarına devam edecek

Doğanlar Mobilya Grubu, 2023 yılı değerlendirmesi ve 2024 yılı hedeflerini, düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaştı. Toplantıda konuşan Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan yönetimsel değişikliklerin yanı sıra 2023’e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2023’te yönetimsel değişikliklerle birlikte gerek finansallarda gerekse operasyonlarda iyi bir büyüme ivmesi yakaladıklarını belirten Doğan, “Bu başarıyı bu yıl ve önümüzdeki yıllarda daha da artırarak devam etmek arzusu içerisindeyiz. Son gücümüzle bu hedeflere varmak için çalışıyoruz. Yurtiçinde ve yurtdışında yeni satış kanalları açmaya da devam ettik. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ISO 500, Capital 500, Fortune 500 şirketleri arasında yerimizi aldık. Geçen yıl başlatmış olduğumuz sürdürülebilirlik çalışmalarına bu yıl ivme kazandırdık. Sosyal, çevresel ve ekonomik olmak üzere üç başlıkta topladığımız çalışmalara büyük önem veriyoruz.” dedi.

“2023’e göre yüzde 70 büyüme hedefliyoruz”

Doğanlar Mobilya Grubu CEO'su Mustafa Karamemiş ise, 2024 yılı hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. 2023’te 2022 yılına kıyasla yüzde 80 oranında büyüme elde ettiklerini belirten Karamemiş, 2024’te ise 2023’e göre yaklaşık yüzde 70 büyüme öngördüklerini söyledi.

2023’te yurtiçinde 623 ve yurt dışında 107 olmak üzere toplam 730 satış noktasına ulaştıklarını açıklayan Karamemiş, devamında şunları kaydetti. “Bu büyümeyi destekleyecek satış noktaları ile henüz bulunmadığımız lokasyonlarda mevcut satış noktalarımıza ek olarak yaklaşık 80 yurtiçi, 25 yurtdışı satış noktasını ailemize dahil etmeyi hedefliyoruz. Doğanlar Mobilya Grubu olarak, ihracatta güçlü bir büyüme trendi yakaladık. Bu büyüme, şirketin yurt dışı pazarlarda artan rekabet gücünün de bir göstergesi. Bugün 45 ülkeye ihracat yapıyoruz. Son dönemde Doğtaş markamız; Moldova, Özbekistan, Almanya, Pakistan, Libya ve Mauritius, Kelebek markamız Moskova ve Hollanda, Lova Yatak markamız da Azerbaycan ve Irak pazarında yerini aldı.”

Bünyelerindeki markaların global marka olabilmesi ve süreçlerin dinamik bir yapıya dönüşmesi için yatırımlara da devam ettiklerini anlatan Karamemiş, 2023 yılında olduğu gibi, bu yıl da bütçenin yaklaşık yüzde 5'i ila yüzde 8'ini yatırımlara ayırmaya planlayacaklarını aktardı.

“Temettü dağıtım politikamızı revize ettik”

2024 yılının kendileri için ihracat yılı olacağını belirten Karamemiş, hedefler pazarlarını ise ABD, Afrika ve Ortadoğu olarak sıraladı. Son olarak borsada işlem gören bir şirket olarak temettü dağıtım politikalarını revize ettiklerini söyleyen Karamemiş, “Ağustos ayı içerisinde Kar Dağıtım Politikamızı revize ettik. Kar dağıtımı konusunda şirketimizin ilgili yıldaki performansını, ekonomik şartları, yatırımları ve şirketin nakit akışını göz önüne alarak sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının asgari yüzde 40'ı pay sahiplerine dağıtılabileceği konusunda düzenleme yaptık." dedi.