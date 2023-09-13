Doğanlar Mobilya Grubu’nun Senegal’deki tesisi hizmete girdi

Doğanlar Holding çatısı altında bulunan Doğanlar Mobilya Grubu, Biga Home markasıyla doğduğu topraklar olan Çanakkale Biga’dan Afrika’ya uzandı. Senegal’de 12 milyon euro yatırımla mobilya üretim tesisi kuran Doğanlar Mobilya Grubu, Biga Home adını verdiği markasının üretim tesis açılışını Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall’un katılımıyla gerçekleştirdi. Fabrika açılışının yanı sıra Biga Home, yakın zamanda Dakar ve Saly mağazalarını da hizmete açtı.

Doğanlar Mobilya Grubu bugün 6 markası olan Doğtaş, Kelebek, Kelebek Mutfak-Banyo, Lova Yatak, Ruum Store ve Biga Home ile 44 ülkede faaliyet gösteriyor. 700 satış noktası ve 3000’e yakın çalışanı bulunan Grup, tecrübe ve iş bilgisini yerel emekle birleştirerek ekonomiye ve istihdama katkı sunuyor.

Toplamda 50 milyon euroluk yatırım hedefleniyor

Doğanlar Mobilya Grubu, Biga Home markasıyla Senegal’i dünya mobilya sektörünün üstlerinden biri haline getirmek misyonu ile 10 bin metrekarelik üretim alanı ve 12 milyon euroluk bir yatırıma imza attı. Projenin devamında ise 50 bin metrekarelik alan ve 50 milyon euroluk yatırım hedefleniyor. Senegal’de kurduğu bölgenin ilk tek üretim tesisiyle, tecrübe ve iş bilgisini doğduğu topraklar olan Çanakkale Biga’dan Afrika’ya taşıdı.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall’un katılımıyla açılışı gerçekleşen tesiste Türk mobilya bilgi ve tecrübesiyle yerel emek bir araya gelerek ekonomiye değer katacak. Biga Home markasıyla yıllık seri üretim hedefi 200 bin adet olarak planlanırken, 60 bin haneye ulaşılacak.

Yılda 48 bin adet baza-başlık, 9 bin 600 adet koltuk takımı, 2 bin 400 panel mobilya takımı ile hem ürün teslimatı hem lojistik avantajı hem de konforlu ve kaliteli mobilyanın ulaşılabilir fiyatlarla tüketiciyle buluşturulması hedefleniyor.

“Biga Home, dünya markası hedefimizi simgeliyor”

Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan, Biga Home’un Doğanlar Mobilya Grubu adına olduğu kadar Türk mobilyası adına da önemli bir yatırım olduğuna dikkat çekerek, “1972 yılında mobilya sektörü ile başlayan hikayemiz; bugün, doğduğumuz topraklar olan Biga’dan, Senegal’e uzandı. Geçmişe vefayı, bugünümüzün izini ve geleceğin dünya markası hedefini Biga Home’da görüyoruz.” şeklinde konuştu.

Çalışanlarının yüzde 95’ini yerel halktan seçtiklerini kaydeden Doğan, Senegal’in ekonomik kalkınmasına destek olduklarının altını çizdi. Yatırım merkezi olarak Senegal’i seçme nedenlerini açıklayan Doğan, Afrika’nın parlayan yıldızı Senegal’in ekonomik ve politik stabilizasyonla Afrika’ya örnek olduğunu belirtti. Hedeflerinin Biga Home’u mobilya sektöründe önce Afrika’nın tamamı, devamında ise dünyanın önde gelen markaları arasında konumlandırmak olduğunu ifade etti.

Çatı kuruluş Doğanlar Holding’in mobilya sektörü başta olmak üzere enerji, inşaat ve perakende sektörlerinde yatırımlarına devam ettiğini belirten Doğan, “Türkiye’nin en büyük 100 şirketinden biri olarak 30 bin kişilik ailemizle ekonomiye yön veriyoruz.” şeklinde konuştu.

Senegal’de Biga Home markasından önce de projeler gerçekleştirdiklerine değinen Doğan, Doğanlar Holding’in Senegal’deki ilk yatırımını inşaat şirketi olan Doğyap ile 2017 yılında gerçekleştirdiğine ve bu alanda da yatırımlarının devam edeceğine dikkat çekti.

Meyve, sebze hali, soğuk hava depoları ve tır parkından oluşan 2 projelik yatırımı 2019 yılında tamamladıklarını ifade eden İsmail Doğan, Senegal mobilya sektöründeki ilk adımlarını Doğtaş Senegal şirketiyle attıklarına, Senegal’i dünya mobilya sektörünün üslerinden biri haline getirmek misyonuyla Doğtaş Exclusive ve Kelebek Mobilya’yı ülkedeki tüketicileriyle tanıştırdıklarını aktardı.