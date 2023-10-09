Doğanlar Mobilya'dan 2,6 milyar TL'lik ciro

ESRA SULTAN AZİZOĞLU / ÇANAKKALE

Doğanlar Holding bünyesinde bulunan Doğanlar Mobilya Grubu’nun 2023 yılının ilk yarısında 2,6 milyar lira ciroya ulaştığını kaydeden Şadan Doğan; “Şirketimiz Doğanlar Mobilya Grubu, 2022 yılının aynı dönemine göre 2023 yılının ilk yarısında yüzde 83’lük satış büyümesi yakalamış durumda. 2023 yılının ilk yarısında; 342 milyon lira FAVÖK tutarına ulaştık. Brüt kar marjını ise 2022 yılının aynı döneminde yüzde 35 iken, 2023 yılı ilk yarısında yüzde 36’ya yükselttik. Net karımız 2022 yılının aynı dönemine göre 3 katına çıkarak, 155 milyon liraya ulaştı. Doğanlar Mobilya Grubumuz; 6 markasıyla, 2023 yılının ilk yarısında toplam 681 satış noktasına ulaştı. Satış noktalarının 587’si yurtiçi, 94’ü ise yurtdışında yer alıyor. Doğanlar Mobilya Grubu olarak aktif büyüklüğümüzü ise 4,1 milyar liraya yükselttik” dedi.

Bu yılın sonunda yurt dışında yeni yaklaşık 25 satış noktası hedeflediklerini belirten Doğan; “Şirketimiz Doğanlar Mobilya Grubu olarak 2023 yılı sonunda; 7 ila 7,2 milyar lira satış gelirleri elde etmeyi hedefliyoruz. Ayrıca yaklaşık yüzde 15 ihracat payına ulaşmayı hedefliyoruz. Yurt içinde yaklaşık 110, yurt dışında ise yaklaşık toplamda 25 yeni satış noktasına ulaşmayı amaçlıyoruz. Satışlarımızda yüzde 15 büyüme öngörürken, ihracatımızı ise yüzde 15 oranına çıkartmayı öngöryoruz” dedi.

Bünyesinde 6 marka bulunduran Türkiye’nin en köklü mobilya şirketi Doğtaş Mobilya Grubu, 681 Satış Noktası: 2023 yılının ilk yarısında 587 yurtiçi, 94’ü yurtdışı olmak üzere toplam 681 satış noktası bulunuyor. Doğanlar Mobilya Grubu olarak yurt dışı toplam konsolide cirolarının 2022 yılında 234 milyon dolar olduğunun altını çizen Şadan Doğan, yurt dışındaki şirketlerin 2022 yılı toplam cirosu 2 milyon dolar olduğunu belirtti.