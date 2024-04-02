Doğuş, İstinyePark'taki hisselerini ne kadara sattı?

İstanbul'un önemli alışveriş noktalarından biri olan İstinyePark'ın satışıyla ilgili detaylara Bloomberg ulaştı.

Bloomberg'e konuşan konuya yakın kaynaklara göre Doguş Holding ve Qatar Investment Authority İstanbul’daki alışveriş merkezi İstinyePark’taki azınlık hissesini yaklaşık 500 milyon dolara Orjin Group’a sattı.

Rekabet Kurumu tarafından onaylanan anlaşmayla birlikte kaynaklar İstinyePark’ın 1,2 milyar dolarda değerlendiğini bildirdi. Orjin İstanbul’daki İstinyePark’ın yüzde 58 hissesine sahipti.

Kaynaklar Orjin kurucuları Zafer Yıldırım ve Zafer Kurşun’un AVM’yi gayrimenkul yatırım ortaklığına çevirmek istediğini ancak QIA-Doğuş ortak girişiminin bu teklifi kabul etmediğini ve nihayetinde hisselerini satmaya karar verdiğini belirtti.

QIA, Doğuş’un bankalarla olan 2,7 milyar dolarlık bir yeniden yapılandırma planını desteklemek için nakit arayışı içinde olduğu bir dönemde, 2020 yılında İstinyePark’a yatırım yapmıştı. Katar varlık fonu, Doğuş Turizm’in yüzde 70’ine sahipken, geri kalan hisse Şahenk ailesine ait.

QIA’nın Türkiye’de QNB Finansbank, Trendyol’da hisse ve yapay zeka ile tüketici davranışlarını tahmin hizmeti sunan startup Insider’da yatırımları bulunuyor.