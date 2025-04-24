Dünya devinden kritik karar: Unilever, Magnum'u satışa çıkardı

Londra merkezli küresel hazır gıda devi Unilever, Algida markası için önemli bir karar aldı. Dünyanın en tanınmış dondurma markalarından biri olan Algida'nın da içinde bulunduğu dondurma birimini elden çıkarmaya hazırlanan şirket, bu hamleyi kapsamlı yeniden yapılanma süreci çerçevesinde gerçekleştiriyor.

500 kişiyi işte çıkaracak

Geçtiğimiz yıl küçülme planı doğrultusunda 6 bin çalışanıyla yollarını ayıran Unilever, bu yıl ise bin 500 kişilik yeni bir işten çıkarma planlıyor. Yeniden yapılanma öncesinde Unilever’in İngiltere’de yaklaşık 6 bin, dünya genelinde ise 128 bin çalışanı bulunuyordu.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre Unilever; dünyaca ünlü dondurma markası Magnum’u ayrı bir şirket haline getirip dondurma işinden ayrılmayı planlıyor.

1 Temmuz'dan itibaren ise bağımsız bir işletme olarak faaliyet gösterecek

Uniliver, bu yıl sonuna kadar Ben & Jerry's ve Magnum dondurma kolunun ayrılıp listelenmesi ve The Magnum Ice Cream Company adını alması konusunda çalışmalarını sürdürdüğünü, 1 Temmuz'dan itibaren ise bağımsız bir işletme olarak faaliyet göstereceğini bildirdi.

İşletmenin birincil listelemesi Amsterdam'da, ikincil listelemeleri ise Londra ve New York'ta olacak.

Son bir yılda hisseleri yüzde 25 değer gördü

Yakın zamanda Uniliver CEO’su olarak atanan Fernando Fernandez bu kararlarla ilgili, “Artan küresel makroekonomik belirsizlik bir gerçektir; ancak inovasyon programımızın kalitesi, markalarımızın arkasındaki güçlü yatırım ve artan rekabet gücümüz, tam yıllık planlarımızı gerçekleştireceğimiz konusunda bize güven veriyor” ifadelerini kullandı.

Son bir yılda hisseleri yüzde 25 değer gören şirketin çoğunluk hisselerinin uluslararası yatırım fonlarının eline geçmesi bekleniyor.