Doping Hafıza, yapay zeka asistanıyla yenilendi

Doping Hafıza; Microsoft OpenAI, Amazon Cloud Services, Oxford University Press gibi uluslararası iş ortaklarıyla yaptığı geliştirmelerle platformunu yeniledi.

Doping Hafıza CEO’su Mert Kalkavan, iki yıl süren yapay zeka altyapılı platform hazırlıkları ve uzun süren Ar-Ge çalışmaları sonucunda yeni bir yapıya kavuştuklarını belirterek, "Güncellenen versiyonumuzda hem yapay zeka hem canlı destek hem de en kaliteli öğrenme içeriklerini harmanlayarak kullanıcılara ihtiyaç duydukları tüm unsurları sunuyoruz" dedi.

Platformun yenilenen yüzüyle daha çok kullanıcıya ulaşmayı hedeflediklerini belirten Kalkavan, “Doping Hafıza dijital öğrenme platformumuzun yeni hali önümüzdeki senelerde yüzbinlerce öğrencimizin umarım hem hayallerine ulaşmasına destek olacak hem de onları şaşırtıp, meraklandırarak, yeni hayaller de kurmalarına vesile olacak” ifadelerine yer verdi.

Oxford University Press iş birliği ile geliştirdikleri Dopiverse aracılığıyla da 1., 2. ve 3. sınıf grubundaki çocuklara eğlenirken öğrenecekleri bir oyun uygulaması sunduklarını aktaran Kalkavan, bu konuda çocukların ve velilerin muzdarip olduğu zararlı oyunlar ve ekran bağımlılığı sorununu dert ettiklerini belirterek, “Platformumuzda ilkokul kademesindeki çocuklarımız için tamamen güvenli ve eğlenceli eğitsel bir oyun evreni inşa ettik. Hem Türkiye’de hem de yurt dışında -Amerika, Kanada ve İngiltere’de- kullanıcılarımız şuan bu evrende birbirleriyle etkileşiyor, aktiviteler yaparken değerli beceriler ediniyor” diye konuştu.

Yapay zekayla kişiye özel çalışma programı

Doping Hafıza CEO’su Mert Kalkavan, güncellenen platformla ilgili şu bilgileri paylaştı: "Doping Hafıza yenilenen yapısında yapay zeka asistanı sayesinde performans takibi ve değerlendirme özelliğiyle kullanıcının çalışma süreci boyunca derslerindeki çalışmaları takip ederek raporlarken kullanıcı sadece ders çalışmaya odaklanıyor. Kullanıcının derslerdeki bilgisine ve öğrenim hızına göre en uygun çalışma programını hazırlayan yapay zeka asistanı aynı zamanda kullanıcının en verimli şekilde ders çalışmasına da olanak tanıyor. Her kullanıcıya onu sabırla dinleyen, onun hızına ayak uyduran, onun seviyesine ve tercih ettiği yöntemlerle ders anlatan bir yapay zeka öğretmeni vaat eden platform YKS'den LGS'ye, ilkokuldan ortaokula, ortaokuldan lise sona kadar tüm sınıflarda dönem dersleriyle birlikte KPSS'den DGS, ALES ve İngilizce’ye kadar birçok paketi kullanıcılara sunuyor."