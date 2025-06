Doruk Fırın kapasiteyi artırdı, sürdürülebilirliğe odaklandı

Takip Et

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir’de 1970’li yıllarda temelleri atılan ve 1989’da Kadir Mülazımoğlu tarafından kurulan Doruk Fırın, ikinci kuşak yönetimiyle birlikte hem üretim kapasitesini artırdı hem de çevreci yatırımlara yöneldi. Bugün gelinen noktada hem teknolojik hem de çevreci çözümlerle öne çıktıklarını belirten Doruk Fırın Yönetim Kurulu Başkanı Resul Mülazımoğlu, “İlk fırınımız Sakarya Caddesi’nde açıldı. 1989 yılında ise Tepebaşı’ndaki mevcut merkez şubemizde faaliyete başladık. Kuruluşumuzdan 15 yıl sonra sadece ekmek değil, unlu mamuller, yaş-kuru pastalar ve sütlü tatlıları da imal etmeye başladık. Bugün, günde 15 bin ekmek üretme kapasitesine ulaştık” diye konuştu.

Yeni şubeleriyle üretim altyapısını büyüttüklerini söyleyen Mülazımoğlu, Aşağısöğütönü Mahallesi’nde kurulan ikinci şubenin yalnızca bir fırın değil, aynı zamanda yüksek teknolojiye sahip bir üretim tesisi olduğuna dikkat çekti. Mülazımoğlu, “İkinci şubemiz yaklaşık bin metrekarelik kapalı alana sahip. Burada hem üretim kapasitemizi artırdık hem de teknolojik altyapımızı yeniledik. Yaklaşık 100 milyon TL’lik yatırımla sadece firmamıza değil, Eskişehir’in gelişmekte olan bu bölgesine de önemli bir katkı sağladık” dedi. Doruk Fırın’ın iki ayrı yerleşkesinde toplam 45 kişi istihdam ettiğini aktaran Mülazımoğlu, yeni tesisin üretim kapasitesinin yüzde 80’ini üstlendiğini belirterek, merkez şubede yalnızca ekmek, simit ve poğaça üretimi yapıldığını, diğer tüm ürünlerin yeni şubede imal edildiğini söyledi.

Güneş enerjisi ve elektrikli araçlarla “yeşil fırın” modeli

Yeni şubede kullanılan güneş panelleri sayesinde enerji ihtiyaçlarının büyük oranda yenilenebilir kaynaklardan sağlandığının altını çizen Mülazımoğlu, dağıtımda ise elektrikli araçlar tercih ettiklerini belirtti. Eskişehir’de bu alanda bir ilki gerçekleştirdiklerini vurgulayan Resul Mülazımoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Yeni şubemizin çatısındaki güneş panelleri sayesinde enerjimizin büyük kısmını kendimiz üretiyoruz. Ayrıca üç dağıtım aracımızı da tamamen elektrikliye çevirdik. Tüm ekmek sevkiyatını bu araçlarla yaparak doğaya katkı sağlıyoruz.” Yeni tesisle birlikte hijyen standartlarının da yükseltildiğini belirten Mülazımoğlu, “Fırıncılıkta hijyen en kritik konulardan biri. Geçmişte küçük imalat alanlarında iç içe geçmiş üretimden dolayı zorluklar yaşanıyordu. Yeni şubemizle bu sorunları geride bıraktık. Şimdi mavi bayrak alabilecek standartlara sahibiz” açıklamasında bulundu.

Doruk Fırın’ın ayrıca “Company” markasıyla franchise iş birliğine giderek kahve satışını da ürün gamına eklediğini kaydeden Mülazımoğlu, bölgenin bu alandaki ihtiyacını karşılamak adına önemli bir adım attıklarını ifade ederek, “Tatlı çeşitlerimizle kahveleri özdeşleştirerek kampanyalar düzenliyoruz. Gelişmekte olan bu bölgede kahve konusunda bir eksiklik vardı. Bu açığı kapatmaya çalışıyoruz” dedi.

Sektörel ruhsatlandırma kriterlerine sıkı denetim talebi

Eskişehir’de ekmek üretimi sıkı kurallara tabiyken, unlu mamuller üretimi için verilen ruhsatların kolaylığının sektörde dengesiz rekabet ortamı yarattığına dikkat çeken Resul Mülazımoğlu, ruhsatlandırma kriterlerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Eskişehir’de yaklaşık 80 ruhsatlı fırının faaliyet gösterdiğini hatırlatan Mülazımoğlu, "Fırın açmak için işletmenin 400 metrekareden büyük, ayrık nizam ve müstakil olması gerekiyor. Ayrıca ticari yapı statüsünde olması şart. Bu kriterlere özellikle şehir merkezinde uymak neredeyse imkânsız. Ancak asıl sorun, ekmek üreticilerinin tabi olduğu sıkı kurallara karşın, unlu mamuller ruhsatlarının çok daha kolay alınabilmesi. Şu anda Eskişehir’de 800 civarında unlu mamuller üretimi için ruhsat almış işletme var. Her mahallede, her sokakta, hatta iskanı olan her dükkânda unlu mamuller ruhsatı alınabiliyor. Bu konuda mutlaka bir düzenleme yapılmalı. Unlu mamuller ruhsatları daha sıkı denetime tabi tutulmalı” diye konuştu.