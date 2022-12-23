Doruk Un, GES’e 275 milyon TL yatıracak

Mehmet Hanifi GÜLEL / İSTANBUL

Türkiye’nin önde gelen buğday unu üreticisi ve ihracatçılarından olan Doruk Un, 5 yıllık projeksiyonda tarım ve tohumculuk, noodle, makarna, enerji, yem ve yem hammaddeleri alanında hedeflediği yeni yatırımlar çerçevesinde 2023’te atağa geçiyor. Enerji maliyetleri ve sürdürülebilirlik avantajı dolayısıyla GES yatırımlarını hızlandırdıklarını kaydeden Doruk Un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Gürsel Erbap, 275 milyon TL yatırım ve 15 MW kurulu güçle Trakya Bölgesi’nde kendi enerjilerini üreteceklerini söyledi.

Buğday ve buğday bazlı ürünler alanında ilk üç markadan biri olduklarını ifade eden Erbap, yıllık 438 bin ton buğday kırma, 350 bin ton un üretim ve 60 bin ton buğday kapasitelerinin bulunduğunu iletti. 20 bin metrekare ileri teknoloji tesisleri ve her geçen yıl genişleyen satış-dağıtım ağlarının bulunduğunu belirten Erbap, “41 ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracatın yanı sıra Panpan markası ile perakende un pazarını da domine etmeye hazırlanıyoruz. Perakende atılımı ile evsel kullanımdan fırın ve restoranlara, otellerden baklava ve hamurculara kadar geniş bir skalada ihtiyaca ve kullanım amacına özel ürünler geliştiriyoruz. Panpan markası ile 2022’de ağırlıklı Marmara Bölgesi’nde konumlandırdığımız satış ağını, 2023’te Türkiye geneline yayacağız” dedi.

Bu yıl ciroda yüzde 140 büyüdü

Firmalarının 2021 yılında net satışlardan 1,8 milyar TL ciro elde ettiklerini bildiren Erbap, bu yıl yine net satışlarda 4,3 milyar TL ciro ile kapatmaya hazırlandıklarını duyurdu. Farklı alanlardaki yeni yatırımların tamamlanması ile 2023’te ciroyu 7 milyar TL’ye çıkarmayı hedeflediklerini bildiren Erbap, “Öncelikli olarak üretimde artışı ve verimliliği yakalamayı hedefliyoruz. Rusya-Ukrayna savaşından sonra tahıl koridoru ile birlikte Türkiye’nin ihracatta öne çıkması, kur artışları ve ağırlıklı ihracat pazarlarında sağladığımız büyümeyle birlikte bu yıl geçtiğimiz yıllara oranla ciroda yüzde 140 büyüdük” diye konuştu.

İhracat ağını geliştiriyor

Afrika, Asya, Güney Amerika ve Ortadoğu bölgelerindeki 41 ülkeye ihracat yaptıklarına dikkat çeken Erbap, bu yıl Angola, Sri Lanka, Afganistan ve Bahreyn gibi yeni ülkeleri ihracat ağlarına eklediklerini aktardı. Irak ve Suriye haricinde Türkiye’nin toplam un ihracatının yüzde 13’ünü gerçekleştirdiklerini vurgulayan Erbap, “Dünya Gıda Programı (WFP) ve Birleşmiş Milletler Yardım Kuruluşu’nun (UNRWA) Türkiye’deki onaylı tedarikçisiyiz. Üretimimizin yüzde 60’ını ihraç ediyoruz ve müşterilerimize özel üretim gerçekleştiriyoruz. İhracatta en büyük başarımız Ar-Ge ekibiyle son kullanıcının taleplerini karşılıyoruz. Her ülkenin kendi tüketim alışkanlıklarına ve ekmek çeşitlerine göre buğdayı seçiyor, öğütüyor ve yarattığımız teknolojiyle yerelleştiriyoruz. Özellikle dünyada fast food tüketiminin artış göstermesinden yola çıkarak, ihracat pazarlarında makarna ve noodle yatırımlarına da hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Verimliliği yüksek sertifikalı tohum üretecek

Teşvikler, bakanlık destekleri, alım garantileri ile birlikte üreticilerin yerli tohum seferberliği içinde olduğunu dile getiren Erbap, izlenebilirliği olan, verimliliği yüksek sertifikalı tohum üretiminde de söz sahibi olacaklarını belirtti. Özellikle yerli buğday, arpa, mısır ve yağlı tohum üretimine odaklanacaklarını vurgulayan Erbap, 2022’de tamamlanan tohum tesisi yatırımından sonra bu yıl üretime geçeceklerini ve ilk olarak buğdaydan başlayacaklarını ifade etti.