Doruk, yeni hastanesinde termaliyle öne çıkacak

Esra Özarfat

BURSA - Parametrik mimarisiyle dikkatleri çeken Özel Doruk Nilüfer Hastanesi, hizmete başladı. Bursa’yı bölgede sağlık alanında bir üst yapmak ve Bursalılara kapsamlı bir sağlık hizmeti sunacak bir hastaneyi kazandırmak hedefiyle yola çıktıklarını anlatan Doruk Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Yavuz Namlı, resmi açılışı önümüzdeki günlerde yapacaklarını duyurdu. Bursa’nın sağlık turizminden hak ettiği payı alması için harekete geçtiklerinin altını çizen Dr. Namlı, sağlık turizmi için 11 adet hidroklimatoloji termal havuz oluşturduklarını ifade etti.

Dr. Namlı, “Bursa’nın aslında neredeyse unutulmaya yüz tutan bir termal tarihi var. Fakat Bursa hak ettiği payı almıyor. Kurduğumuz hastaneyle İstanbul’daki A+ hastanelerle aynı kategoriye geldik. MR, anjiyo cihazı gibi ileri teknoloji cihazlar, hidroklimatoloji ünitesi gibi alanlar özellikli sağlık turizmi alanında bizi öne çıkarıyor. Sağlık turizminde hiç kimse fıtık tedavisi için farklı bir ülkeye gitmez. Ama çocuk kalp cerrahisini hakkıyla yapıyorsanız, gelir. Bunlar bizi sağlık turizminde ön plana çıkartacak özellikler. Hidroklimatoloji ünitemizin özellikle Orta Doğu'dan ve Kuzey Avrupa ülkelerinden çok ciddi talep alacağına inanıyoruz. İngiltere başta olmak üzere Avrupa’dan da hastalar geliyor. Sağlık turizmi uzun soluklu bir süreç. Hizmetimizin yüzde 35 ila 40’ını sağlık turizmi kapsamında verebilirsek kendimizi başarılı addedeceğiz” diye konuştu.

3’üncü basamak hastane olmak için başvurdu

Sağlık sektörünün her gün yeni teknik ve yöntemlerle geliştiğini ifade eden Dr. Namlı, sektördeki hızlı değişimleri yakından takip ettiklerine işaret etti. Dr. Ömer Yavuz Namlı, “Hastanenin inşa edilmesi kadar sağlık sektöründeki modern cihazların ve yeni tedavi tekniklerinin de takip edilmesi önemlidir. İnsanlarımızın şifa için başka şehirlere gitmek zorunda kalmaması için Bursa’daki eksiklikler özelinde projemizi hayata geçirdik. Tıbbi teknolojik olarak Bursa’da kamu ve özel hastaneler dahil hiçbirinde olmayan intraoperatif 3 Tesla MR'ına sahibiz. Nörovasküler dediğimiz beyin damar anjiyolarında kullanılan özellikli bir cihazın da siparişini verdik. Türkiye’deki 18 hidroklimatoloji uzmanından biri bizimle çalışıyor. Bir özel üniversiteyle afiliasyon sürecimiz olacak. Ayrıca özel hastanelere de 3’üncü basamak olma hakkı tanındı. Türkiye’de 576 özel hastanenin 10 tanesi 3’üncü basamak. Biz de başvurduk. Bu da en az üniversite olmak kadar önemli” dedi.

Hastane inşaatının 4,5 yıl sürdüğünü belirten Dr. Ömer Yavuz Namlı, hastanenin çatısında 6,5 ton ağırlığında bir helikopterin inip kalkmasına müsait bir heliport alanının da bulunduğunu anlattı. Nörolojik ve fizik tedavi hastaları için rehabilitasyon havuzlarının da bulunduğunu dile getiren Namlı, hastanenin aynı zamanda bir onkoloji merkezi olacağını, radyoterapi ve kemoterapinin en ileri teknolojilerinin kullanılacağını söyledi. 55 bin metrekare alanda kurulu 19 katlı hastanenin 370 yatak kapasitesine sahip olduğunu anlatan Namlı, Doruk Nilüfer Hastanesi bünyesinde 80 yoğun bakım yatağı bulunduğunu aktardı. 600 olan istihdamın 6 ay içerisinde bin 200’e çıkmasını planladıklarını kaydeden Namlı, Doruk Sağlık Grubu’nda ise 2 bin kişinin istihdam edildiğini bildirdi.