Dosso Dossi gözünü Afrika pazarına çevirdi

Türk tekstil ürünlerini dünyaya pazarlayan en önemli organizasyonlardan biri olan Dosso Dossi Fashion Show, Antalya’da başladı.

9 Haziran tarihine kadar devam edecek etkinlikte, 40 ülkeden yaklaşık 6 bin alıcı, 200 Türk firmasının yeni sezon ürünleriyle buluştu.

Üreticiler, 2024 sohbahar-kış kreasyonlarını ağırlıklı olarak Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan ve Orta Doğu ülkelerinden gelen alıcılara sundu.

Tekstil ihracatında 2023 yılında 14’üncü olduklarını belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, “Özgün iş modelimiz Business Holiday kapsamında hem ülkemizin tanıtımını yapıyoruz, hem ülke tekstil ihracatına büyük katkı sağlıyoruz, hem de turizme destek oluyoruz. Artan iş hacmimizden cesaretle bu yıl fuar alanı kapasitemizi ikiye katladık. Stant sayımızı 200’e fuar metrekare alanımızı bin 500’e yükselttik. Gelen yaklaşık 6 bin yabancı alıcıyı Antalya’da 10 ayrı otelde konaklatıyoruz. Tüm bunlarla birlikte, yıl içinde devam edecek devam siparişlerle tekstil sektörüne önemli bir hareketlilik katacağımıza inanıyoruz” dedi.

Antalya, Özbekistan ve Kazakistan’da gerçekleştirdikleri Dosso Dossi Fashion Show’larla çok geniş bir coğrafyaya Türk tekstil ürünlerini pazarladıklarını belirten Hikmet Eraslan, artan ihracat rakamlarından cesaret aldıklarını söyledi.

Rotayı Afrika pazarına çevirdiklerini belirten Hikmet Eraslan, “Afrika ticaretinin önemli noktalarını hedefimize aldık. Türk markalarının ürünlerini Afrika’da yeni pazarlara ulaştırmak için yeni bir fuar yapmayı planlıyoruz. İlgili ekip arkadaşlarımız bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. 2024 yılı bitmeden Türk markalarımızı ve üreticilerimizi götürerek yeni pazar yaratmayı hedefliyoruz” dedi.

40 bin kişiye istihdam

Türkiye’nin katma değeri yüksek tekstil ürünlerinin ihracatına katkı sağlamaktan ve ülke tanıtımını yapmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını da belirten Hikmet Eraslan, “Dünyaca ünlü top modelleri getiriyoruz. Her birine ‘Merhaba Türkiye’ dedirtiyoruz. Türk markalarının ürünlerini dünyanın her noktasına ulaştırıyoruz. İhracımıza, ülkemizin tanıtımına ve turizmine katkı sağlıyoruz. Yaklaşık 40 bin kişiye istihdam yaratıyoruz. Ülkemizi hem uluslararası ticaret hem de turizm alanında tanıtmaktan ve fayda sağlamaktan dolayı gururluyuz” dedi.