DP World ve Evyap’tan liman işletmeciliği alanında stratejik birleşme

DP World ve Evyap Grubu, Evyapport ve DP World Yarımca limanlarında stratejik birleşmeye gitti. Şirketten yapılan açıklamaya göre, süreç, Rekabet Kurumu'ndan alınan onayın ardından tamamlandı. DP World Evyap adını alan bu yeni yapıda DP World, Evyapport'ta yüzde 58 hisseye sahip olurken, Evyap Grubu DP World Yarımca'da yüzde 42 hissenin sahibi oldu.

Marmara Denizi'nde "DP World Evyap Yarımca" ve "DP World Evyap Körfez" olarak iki terminal, toplam 2088 metre yanaşma alanına sahip olacak ve aynı anda birden fazla büyük konteyner gemisinin yanaşmasına uygun yapıda hizmet verecek. Yıllık toplam konteyner elleçleme kapasitesi 2 milyon TEU'yu aşacak olan yapı, entegre operasyon proje ve ağır yük taşımacılığı hizmetlerini içerecek şekilde genişleyecek.

DP World Evyap, kara ve demir yolu bağlantıları ve 900'ü aşkın uzman ekibinin desteğiyle müşterilerine daha hızlı bir hizmet sunacak.

DP World'ün konteyner elleçleme, gümrük müşavirliği ve antrepo hizmetlerindeki geniş deneyimi ile Evyapport'un konteyner, sıvı dökme yük ve genel kargo operasyonlarındaki uzmanlığının sinerjisi, sektörün ihtiyacı için gerekli hizmetleri bir arada sunacak. DP World Evyap ayrıca, bölgenin çeşitlilik gösteren lojistik yapısında konumlanarak, Türkiye'nin ihracat ve ithalat hacimlerini artırmayı ve yeni endüstrilerin büyümesini hızlandırmayı hedefliyor.

DP World Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Ahmet Bin Sulayem, DP World'ün vizyonunun, küresel ticareti daha güçlü, daha verimli ve sürdürülebilir bir geleceğe taşımak olduğunu belirtti. Sulayem, "Evyapport ile stratejik ortaklığımız, en önemli pazarlarımızdan biri olan Türkiye'de bu vizyonun bir parçası. Müşterilerimize uçtan uca çözümler sunmaktan, bu birliğin hız ve verimlilik açısından getirdiği birçok faydayı paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. DP World Evyap'ın hizmetlerini daha da geliştirmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Güçlü ve yeni bir hizmet sunacak"

DP World Türkiye CEO’su Kris Adams ise ortaklığın, Türkiye ve bölge için önemli ekonomik faydalar sağlayacağını vurguladı. Adams, "İki yapının mevcut güçlü altyapılarının DP World Evyap altında birleştirmesi, müşterilerimize giderek önemli hale gelen bu bölgede, güçlü ve yeni bir hizmet sunacak." açıklamalarında bulundu.

Evyap Holding İcra Kurulu Başkanı Mehmed Evyap da, ortaklık ile DP World'ün uzmanlığını ve Evyapport'un gücünü birleştiriyor olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Evyap, "Bu sayede limancılık sektöründeki yatırımlarımızı genişletirken, sektördeki varlığımızı da güçlendireceğiz. Yeni şirket, oluşturacağı tedarik zinciri çözümleri ile operasyon sürelerini kısaltacak, hizmet çeşitliliğini zenginleştirecek ve her iki terminalin yükselen verimliliğiyle müşterilerimize ve Türkiye'nin ticaretine değer katacak." değerlendirmelerinde bulundu.