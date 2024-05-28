Dubai emlak piyasası İstanbul’da ele alındı

Dubai, son yıllarda dünya genelinde yatırım yapmak için en çok öne çıkan bölgelerin başında geliyor. Yatırımcılar için birçok önemli avantaj sağlayan emirlik, küresel şirketlerin ve finans devlerinin de bölgesel üssü haline gelmiş durumda.

Son yıllardaki yatırımlarla birlikte şehirde ciddi bir emlak potansiyeli bulunuyor. Kamunun da bu alandaki yatırımları desteklediği Dubai’de belli bir emlak yatırımıyla birlikte Altın Vize sahibi olunabiliyor. Dubai’nin önde gelen emlak şirketlerinden Richmond Properties, gayrimenkul piyasasının önemli paydaşlarını bir araya getirdiği ve bölgedeki fırsatları aktardığı önemli bir etkinlik düzenledi.

25-26 Mayıs tarihleri arasında Mandarin Oriental İstanbul’da gerçekleşen etkinlikte 2 gün boyunca Altın Vize uygulaması ve Dubai emlak piyasasının detayları anlatıldı. Katılımcılar arasındaki potansiyel yatırımcıları Dubai’de ağırlayacak Richmond Properties’in düzenlediği etkinliğe, yoğun katılım gerçekleşti.