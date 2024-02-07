Dubai’ye ‘Made in Turkiye’ damgası

Veysel Ağdar- DUBAİ

Geçen yılı 350 milyon dolar ihracatla kapatan ağız ve diş sağlığı malzemeleri sektörü Türkiye’nin ihracatına katkı vermeye devam ediyor. Diş Malzemeleri Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD), Dubai’de düzenlenen AEEDC Ağız ve Diş Sağlığı Ekipmanları Fuarı’na 40 firma ile çıkarma yaptı. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ile ortak kurulan Türk pavilyonunda ise 28 Türk firması yer aldı. Pavilyonun açılışını DİŞSİAD Başkanı Erkan Uçar, İKMİB Başkanı Adil Pelister ve yönetim kurulu üyeleri gerçekleştirdi. Üç gün süren fuarın ticaret hacminin sektörün ihracatına en az 70 milyon dolarlık katkı vermesi bekleniyor.

Hedef Kuzey Afrika ve Hindistan

Dubai’deki fuarın Türk dental sektörü açısından büyük önem taşıdığını söyleyen DİŞSİAD Başkanı Erkan Uçar, “Beş yıl önce bu fuara 12 firma ile katılmıştık. Bu yıl 28’i Milli katılım 12’si ise bağımsız olmak üzere toplamda 40 firma ile buradayız. Dubai’den öncelikli olarak Kuzey Afrika ve Hindistan pazarlarına açılmak istiyoruz. Güney Doğu Asya ülkeleri de hedef ülkelerimizden biri. Katılımcı firmalarımızın tamamı üretici. AEEDC fuarını EMEA bölgesine, Afrika kıtasına ve Güneydoğu Asya’ya açılan ihracat kapısı. Bu nedenle Dubai’de katılımcı firma sayısı için her yıl yüzde 30 oranında büyüme hedefi koyduk” dedi.

“Kızıldeniz’i Atina üzerinden bypass ettik”

Türk pavilyonunun açılışında Kızıldeniz’de yaşanan uluslararası boyuttaki soruna değinen İKMİB Başkanı Adil Pelister iseederek , Kızıldeniz’i Atina üzerinden bypass ederek firmaların ürünlerini Dubai’ye getirdiklerini söyledi. Pelister şöyle devam etti: “Katılımcı firmalarımızın ürünleri gemi ile İstanbul’dan Dubai’ye yola çıktı ancak Kızıldeniz’deki sorun nedeniyle rotasını Atina’ya çevirdi. Atina’dan uçakla Dubai’ye nakledilecek ürünler yasal mevzuatlardaki süreçlerin uzaması nedeniyle yeniden İstanbul’a nakledildi ve ardından uçaklarla Dubai fuarına yetiştirildi. Burada Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımın emekleri büyük. Söz konusu sorun dünya ticaretini olumsuz yönde etkiliyor. Diğer yandan Türk dental sektörü son dönemde gerçekleştirdiği yerlileşme hamlesi ile dünyada adından söz ettiriyor. Geçmişte ithalata dayalı olan sektör bugün dünyanın en büyük fuarlarında yer alıyor ve ihracatını her yıl büyüterek yoluna devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Öncü Dental’in hedefinde Afrika ve Güneydoğu Asya ülkeleri var

Dubai’deki fuara katılan Türk firmaları ise yüksek teknoloji ile donatılan ürün yelpazeleri ile ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Öncü Dental Tedarik Zinciri Direktörü Ömer Aydın, sektördeki yerlileşme hamlesinin ihracata pozitif katkı sağladığının altını çizdi. Aydın şu ifadeleri kullandı: “Geçen sene 20’nin üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştirdik. 2024 hedefimiz bu rakamı 40’a çıkarmak. Ar-Ge bütçesine yaklaşık 6 milyon TL ayırdığımız Türkiye’nin yüzde 100 yerli üretim kanal eğesi ürününü bugün dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz. Yüksek teknoloji gerektiren, endodontik kanal eğeleri, dental kompozit gibi ürünlerin üzerine yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Öncü dental olarak özellikle tıbbi cihaz ürünlerinin eksiden olduğunun aksine üretilebilir olduğu gerçeği ile karşılaşmak bize mevcut ürün portföyümüzü artırmak ve üretime ağırlık vererek yatırım yapmak noktasında ilerlemeye zorluyor. Dubai’de Türk firmalarına ilgi oldukça yüksek. Burada bölge ülkeler başta olmak üzere en az 10 yeni ihracat bağlantısı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Hindistan, Afrika bölgesi ve Güney Doğu Asya, Dubai fuarındaki hedef pazarlarımızın başında geliyor.”