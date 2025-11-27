Dünya Varlık Yönetim'den hisse devri

Dünya Varlık Yönetim A.Ş. (DNYVA), ortaklık yapısında değişiklik öngören önemli bir adım attığını duyurdu. Şirket ortaklık yapısı hakkındaki değişim ve satış sürecine ilişkin özet bilgili paylaşıma göre şirket sermayesini temsil eden 185.000.008 adet payın tamamının, Online Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından devralınmasına yönelik hisse devir sözleşmesi 25 Kasım 2025’te imzalandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamada, hisse devrinin tamamlanmasının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Rekabet Kurumu onaylarının alınmasına ve sözleşmede yer alan diğer ön koşulların yerine getirilmesine bağlı olduğu belirtildi.