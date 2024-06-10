Dünyaca ünlü kahve markası %Arabica Türkiye’de ilk durağını açacak

2014 yılında Japonya'nın Kyoto kentinde başlayan ve son 10 yılda dünyanın en popüler üçüncü dalga kahve zinciri haline gelen %Arabica, nihayet Türkiye'ye adım atıyor. Bağdat Caddesi'nde açılacak olan yeni durağıyla, Türkiye'de ilk mağazasını kahve severlerle buluşturacak.

Türkiye genelinde 10 mağazaya ulaşmayı hedefliyor

Yaklaşık 2 milyon dolarlık bir yatırım bütçesiyle Türkiye’deki ilk mağazasını açan %Arabica’nın bu yeni pazar deneyimindeki ortağı ise Bean Alive şirketi oldu. 2025 sonuna kadar Türkiye genelinde 10 mağazaya ulaşmayı hedeflediklerini belirten Bean Alive kurucu ortağı Evren Bingöl, kahve tutkunlarına uçtan uca yeni bir deneyim yaşatmayı hedeflediklerini belirtiyor.

Kahvenin kültürümüzün bir parçası olduğunu ve zaman içerisinde gelişerek, yenilenerek günlük hayatın vazgeçilmezi haline geldiğini belirten Bingöl %Arabica ile Türkiye’ye kahve tüketiminde yeni bir soluk getireceklerine inandıklarını vurguluyor. Bingöl “ 3. dalga kahvecilerin sunduğu kahve deneyimini, 2. dalga kahvecilerin işletme mantığı ile kitlesel pazara ulaştıran bir markayı Türkiye’ye getirmek bizim için gurur verici. Başlangıç olarak İstanbul’da Bağdat Caddesi’nde ilk mağazamızı açacağız. En kısa zamanda Avrupa Yakası’nda ve birçok farklı noktada yer alacağız. Sadece içecek grubuyla değil, yiyecek alternatifleri ile de dikkat çekeceğiz” açıklamasında bulundu.

Kahve ekipmanlarında iddialı

3. dalga kahve deneyimini mükemmelleştirmek amacıyla yola çıkan %Arabica markasının kurucusu Kenneth Shoji, sürdürülebilir lezzet ve kalite için üretimden sunuma kadar her noktaya hassas yaklaşımıyla tanınıyor. Kahve çekirdeklerini yetiştirmek için çiftlik satın alarak bu sürece ilk yatırımını yapan Shoji, sonrasında çekirdeklerin kavrulması ve kahveye dönüşmesi serüveninde ihtiyaç duyulacak ekipmanlar için de yine dünyanın en başarılı markalarını tercih ediyor. Aynı zamanda kahve tutkunları için bu ekipmanların tedariğini de üstleniyor.

"Türkiye için çok önemli bir kazanım"

Kahve çekirdeklerinden yola çıkarak oluşturduğu logosunun hakkını verdiğini belirten Evren Bingöl, sınırlarını keskin çizgilerle belirlemiş ve kaliteden vazgeçmeyen bir kahve markasının Türkiye için çok önemli bir kazanım olacağının altını çiziyor. Evren “Kenneth Shoji’nin Hawaii'deki çiftliğinde yetiştirdiği çekirdekler, Brezilya ve Etiyopya çekirdekleriyle karıştırılıyor. Çekirdekler, üretildikleri ülkeden dünyanın dört bir yanındaki mağazalara dağıtılmadan önce Japonya'daki merkezde toplanıyor ve daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki sıcaklık kontrollü özel depoda kavruluyor. Çekirdekler daha sonra dünya genelindeki mağazalara dağıtılmadan önce 4 gün boyunca gazdan arındırılıyor ve böylece %Arabica’nın özgün ve eşsiz tadını ortaya çıkıyor” şeklinde konuştu.