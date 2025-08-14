Durak Tekstil, iş güvenliğini artıran ipliklerle güçlenecek

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Endüstriyel dikiş ve nakış ipliklerinin önde gelen üreticilerinden Durak Tekstil, kurumsal vizyonunu teknoloji, sanat ve doğa üzerine kurguladı. Firma, Ar-Ge departmanında teknik iplikler geliştirmeye devam ederken, yaratıcılığa odaklanan sanatsal iplikleriyle de müşterilerine yeni kapılar açıyor. Ayrıca sürdürülebilirlik çerçevesinde geri dönüştürülmüş iplikler üretilirken, yaptığı yatırımlarla çevresel ayak izi en aza indirilirken temiz su kaynakları da korunuyor. Durak Tekstil’in geliştirdiği ve ürettiği ürünler; hazır giyim / konfeksiyon, brode, denim, dış mekan, otomotiv, yatak / kapitone ve benzeri uygulama alanlarında tercih ediliyor. Durak Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yiğit Durak, dünyada özellikle iş güvenliğini artıracak çözümlere olan ihtiyacın arttığını ifade etti. Durak, öne çıkan iplikleri arasında kesilmeye dirençli, geç tutuşur, elektrik ileten veya yalıtan, lazer ve ışık dalgalarına göre görünmezlik, renk değiştirme ve yansıtma gibi optik fonksiyonlara sahip iplikler, haşere itici ürünler ve medikal alanda kullanılan ipliklerin yer aldığını söyledi. Yiğit Durak, fonksiyonel özellikleri uluslararası geçerliliğe sahip testlerden başarıyla geçen bu ipliklerin, yüksek kaliteli ham maddeleri ve özel işlem reçeteleri sayesinde kullanım amacına uygun dayanıklılık ve uzun ömürlü bir kullanım sunduğunu kaydetti.

Düsseldorf’ta yeni ürünler tanıtılacak

Durak Tekstil, 4-7 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliği fuarı A+A Düsseldorf 2025’te Ar-Ge ürünü olan iş güvenliği de dahil olmak üzere 20’den fazla sektöre yönelik özel çözümlerini sergileyecek. Yiğit Durak, “Koruyucu giysilerden ayakkabıya, çantadan çadıra kadar birçok farklı ürün için teknik ipliklerimizle fuarda hem zengin ürün portföyümüzü hem de AR-GE’ye ve yenilikçiliğe adanmış vizyonumuzu gözler önüne sereceğiz. Partnerlerimize katma değer sağlayan çözümlerimizi daha geniş pazarlara ulaştırmayı hedefliyoruz. A+A 2025’te özellikle Orta ve Doğu Avrupa ile Rusya ile Amerika pazarından ziyaretçilerle buluşmayı bekliyoruz. Yanmaya ve kesilmeye karşı yüksek dirençli ipliklerimiz başta olmak üzere teknik ipliklerdeki gücümüzü sergilemek için A+A 2025 fuarı önemli bir platform olacak. Durak Tekstil standında özel reçetelerle farklı ham maddelerden üretilen ve farklı fonksiyonlara sahip birçok teknik iplik endüstri uzmanlarının ilgisine sunulacak” dedi.