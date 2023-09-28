“Durgunluk yüzünden maliyet artışını fiyatlara yansıtamıyoruz”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Marmara Bölgesi’ndeki bütün lokasyonların yanı sıra Düzce, Bolu, İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli’de hizmet veren Özdağlı Lojistik, lokasyon genişletme çalışmalarına da hız verdi. Bursa merkezli olarak faaliyetlerini yürüttüklerini ve ağırlıklı olarak tekstil, otomotiv, tehlikeli madde taşımacılığı alanlarında hizmet verdiklerini belirten Özdağlı Lojistik Genel Müdürü İbrahim Doğan, “Halihazırda 180 personel ve 200 araç ile hizmet veriyoruz. Araçlarımız kendi öz malımız ve ortalama 4 yaşındalar. Araçlarımız aynı zamanda sermayemiz olduğu için filomuzu genç tutmaya gayret ediyoruz. Gelişen ve büyüyen hizmet sektörü içerisinde yer alıyoruz. İşimiz hizmet olduğu için sürekli bir adım ilerisini düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Sektörümüzde hizmetlerini bir ileri seviyeye taşıyamayanlar geriye gitmeye başlıyor” dedi.

“Ek MTV ilave maliyet yükü getirdi”

Sektörlerdeki sorunların lojistik tarafına direkt yansıdığını da vurgulayan İbrahim Doğan, “Son dönemde akaryakıt konusunda önemli bir artış oldu. İşlerin yoğun, kapasitelerin dolu olduğu dönemde bu artışları yansıtabiliyorduk ama sanayi tarafında da özellikle tekstilde önemli bir kapasite kaybı söz konusu. Bu yüzden lojistik fiyatları da firmaların pazarlık yaptığı konulardan birisi oldu. Bununla birlikte bir yatırım malı olarak görülmediği için araçlarımıza bu yıl 2 kez MTV ödemek zorunda kaldık. Bu da sektörde önemli bir yük getirdi. Araçlarımız uygun olduğu için farklı sektörleri de odağımıza alarak faaliyetlerimize devam edebiliyoruz ama araçları tek bir işe uygun olan firmalarda önemli iş kayıpları yaşandığını biliyoruz. Uzunca bir süredir devam eden şoför sorununa zaten başlı başına sektörü etkiliyor. Bursa ölçeğine bakacak olursak da önemli bir lojistik merkez ihtiyacı var. Bu anlamda başlatılan projelerin nihayete ermesi ve mevcut OSB’lerin çevreyolu bağlantılarının yapılması gerekiyor. Araçlarımzın şehir içine girmesi yasak ama bazı yerlerde mecburen çevre yoluna ulaşmak için en azından bazı yolları kullanmamız gerekiyor. Olayın trafiğe etkisi var ve biz de tırlarla trafikte kalmaktan hoşnut değiliz. Ama bazı yerlerde başka çaremiz yok. Bu iki yönlü bir sorun ve aşmak için üzerinde çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.

“Sigortalı taşımacılık önem kazandı”

Güçlü bir organizasyon yapısının içinde bulunduğumuz süreçte oldukça önemli olduğunu belirten Doğan, “Günümüzde güçlü bir altyapı ve filo olmadan, iyi bir organizasyon yapısı olmadan iyi bir hizmetten bahsedilemez. Yeni şubelerin yanı sıra kamyonet yatırımına ilave olarak hızlı sevkiyat ve teslimat için forklift konusunda da önemli bir yatırım yaptık. Faaliyete başlayan depolama alanımız için de büyütme çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Piyasadaki ekonomik dalgalanmalarla beraber taşıdıkları ürünlerin değerlerinde de önemli miktarda artışlar yaşandığını belirten Doğan, “Sigortalı taşımacılık da artık artan fiyatlar nedeniyle çok önemli oldu. Bu aslında bugünlerde üzerinde durulması gereken bir konu halini aldı” diye konuştu.