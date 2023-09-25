EBRD'den TürkTraktör'e 70 milyon Euro kredi

Kredi, TürkTraktör'ün Sakarya ve Ankara'daki üretim tesislerinin modernizasyonunu finanse edecek ve motor üretim süreçlerinin Avrupa Stage V emisyon standartlarına uygunluğunu sağlayacak araştırma ve geliştirmeyi destekleyecek.

Kredi ayrıca TürkTraktör'ün Sakarya'daki fabrikasında bir çatı güneş enerjisi santrali kurmasına destek olarak şirketin yenilenebilir enerji tüketimini artırmasına yardımcı olacak.

EBRD Türkiye Başkan Yardımcısı Hande Islak şunları söyledi: "TürkTraktör'ün sürdürülebilir ve çevreye duyarlı uygulamaları taahhüt ederek sektöründe lider olma hedefine tam destek veriyoruz. Bugüne kadar gösterdikleri çabalar kayda değerdi ve ortaklığımızın şirketin yeşil dönüşümünü destekleyeceğine ve TürkTraktör'ün kendi alanında lider bir oyuncu olmasına olanak sağlayacağına inanıyorum"

TürkTraktör CEO'su Aykut Özüner de, "Türkiye'de tarım sektörünün önemli bir oyuncusu olarak sürdürülebilirlik bir numaralı önceliğimiz. Sürdürülebilir üretim süreçlerine yatırım yapmaya ve çevre dostu traktör, ekipman ve makinelerle düşük karbon emisyonu hedefleri koymaya devam edeceğiz. Bu finansman, tesislerimizi modernize etmemize ve Stage V uyumlu motorlar üretmemize yardımcı olacak. Ayrıca tüm üretim süreçlerimizi karbon nötr hale getirmek için güneş panellerine yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.