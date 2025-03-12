Efor Holding’ten 160 MW’lık rüzgar enerjisi santralleri için büyük adım

Efor Holding, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla sektördeki konumunu pekiştirmeye devam ediyor. Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesinde 160 MW’lık Yellice RES projesi için en iyi teklifi sunan şirket, başarıyla sonuçlanan ihale sürecinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda ilk imzayı attı.

Yaklaşık 200 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilecek olan Yellice RES projesinin iki yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde, yıllık 450 GW enerji üretecek ve 24,8 milyon kg karbondioksit salımını önleyerek çevresel sürdürülebilirliğe önemli bir katkı sağlayacak.

Bu yatırım yalnızca çevresel sürdürülebilirliği desteklemekle kalmayacak, aynı zamanda yerel istihdamı artırarak ekonomik büyümeye de katkı sağlayacak. Proje sürecinde birçok mühendis, teknisyen ve saha çalışanına yeni istihdam imkânı yaratılacak. Ayrıca, yenilenebilir enerji alanında yapılan bu tür büyük ölçekli yatırımlar, Türkiye’nin küresel arenadaki rekabet gücünü artırarak yeşil enerji ekonomisine geçişini hızlandıracak.

‘’Çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz’’

Yellice RES projesine ilişkin görüşlerini aktaran Efor Holding Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akkuş, ‘’Efor Holding olarak gelecek yıl hedeflerimiz, yenilenebilir enerji yatırımlarımızı artırarak ülkemizin enerji ihtiyacını çevre dostu ve sürdürülebilir kaynaklardan karşılamak, inovatif çözümlerle enerji verimliliğini en üst seviyeye çıkarmak ve karbon ayak izimizi minimize etmek olacak. Şirket olarak, enerji sektöründeki yatırımlarımızı artırarak yenilenebilir kaynaklara dayalı projeleri hayata geçirmeyi sürdürerek ülke ekonomisine ve çevreye pozitif etkiler sağlamayı amaçlıyoruz. Türkiye’nin enerji dönüşümünde önemli bir dönüm noktası olacak Yellice RES projesi ile daha temiz, sürdürülebilir ve güçlü bir gelecek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.