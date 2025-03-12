Bireysel borçlarda tarihi rekor! 303 bin kişi icra takibinde

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye’de artan ekonomik sıkıntıları ve alınan kararları sert bir dille eleştirdi.

Gürer, özellikle emekli bayram ikramiyesindeki 1000 liralık artışın yetersiz olduğunu belirterek, "İktidar, emeklinin halini görmüyor, halinden de anlamıyor. Emekli bayram ikramiyesi emeklerken, zamlar dörtnala koşuyor" ifadelerini kullandı. Bayram ikramiyesinin asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini vurgulayan Gürer, konunun Meclis gündemine taşınarak artırılması için mücadele edeceklerini açıkladı.

Bireysel borçlar hızla artıyor

BirGün'ün haberine göre Gürer, bireysel kredi ve kredi kartı borçlarındaki hızlı artışa dikkat çekerek, 21-28 Şubat haftasında 78,8 milyar liralık bir yükseliş yaşandığını ve toplam borcun 4 trilyon 206 milyar liraya ulaştığını belirtti. Bu kapsamda bireysel kredilerin bakiyesi 2 trilyon 209 milyar liraya, kredi kartı borçlarının ise 1 trilyon 997 milyar liraya çıktığını kaydetti.

2024 yılında vatandaşların bankalara 856 milyar liralık faiz ödemesi yaptığını hatırlatan CHP’li vekil, "Yalnızca ocak ayında yapılan faiz ödemesi 89 milyar lirayı buldu. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %59,24'lük bir artış anlamına geliyor. Mevcut tablo, 2025 yılında vatandaşların faiz yükünün 1 trilyon lirayı aşacağını gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

303 bin kişi icra takibine alındı

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle vatandaşların borçlarını ödeyemez hale geldiğini belirten Gürer, 2025 yılının yalnızca ocak ayında 178 bin 382 kişinin bireysel kredi borcunu, 194 bin 163 kişinin ise kredi kartı borcunu ödeyemediği için icra takibine alındığını açıkladı. Toplamda 303 bin 367 kişi icra sürecine girdi.

İcra takibinde olan toplam borçlu sayısının 4 milyona yaklaştığını ifade eden Gürer, bankaların takibinde 2 milyon 530 bin 873 kişinin, varlık yönetim şirketlerinin takibinde ise 2 milyon 71 bin 96 kişinin bulunduğunu belirterek, toplamda 3 milyon 977 bin 310 vatandaşın icra takibi altında olduğunu vurguladı.

Bankaların batık kredileri 334 milyar liraya çıktı

CHP’li Gürer, bankaların tahsil edemediği batık kredilerin 28 Şubat itibarıyla 334 milyar liraya yükseldiğini belirterek, "Bu rakam, 2024 yılının son haftasına göre %16,1'lik bir artış gösteriyor. Bireysel krediler ve kredi kartı borçlarında takibe düşme oranı hızla yükselirken, bankaların batık kredi stoku bir haftada 5 milyar lira daha arttı" dedi.

KOBİ'ler ve tarım sektörü de borç batağında

Gürer, ekonomik darboğazın yalnızca bireysel borçlarla sınırlı kalmadığını, KOBİ’lerin ve tarım sektörünün de ciddi finansal sıkıntılar içinde olduğunu belirtti.

KOBİ’lerin bankalara olan kredi borcu ocak ayında 114,8 milyar lira artarak 4 trilyon 487 milyar liraya yükseldi.

Zamanında ödenemediği için yasal takibe alınan KOBİ kredi borçları 5,2 milyar lira artarak 91,7 milyar liraya çıktı.

Ocak ayında 6 binden fazla KOBİ kredi hesabı yasal takibe düştü, toplamda 280 bin KOBİ takipte.

Tarım sektöründe de borçların hızla arttığını vurgulayan Gürer, "Çiftçilerin bankalara olan kredi borcu ocak ayında 21,1 milyar lira artarak 890 milyar liraya yükseldi. Bu borcun 705 milyar lirası kamu bankalarına, 184 milyar lirası ise özel bankalara ait. Bankalar tarafından yasal takibe alınan tarım kredileri ise 4,5 milyar liraya çıktı" dedi.

İcra dosyaları 22 milyon 686 bine ulaştı

Ekonomik krizin derinleştiğini belirten Gürer, "İcra dairelerine 1 Ocak - 7 Mart 2025 tarihleri arasında UYAP üzerinden gelen yeni dosya sayısı, 2024 yılının aynı dönemine göre %6,5 oranında artarak 1 milyon 948 bine ulaştı. Toplam icra dosyası sayısı ise 22 milyon 686 bine yükseldi. Son bir yılda 1 milyon 176 bin dosya daha eklendi" ifadelerini kullandı.

CHP’li Gürer, vatandaşların artan borç yükü ve faiz baskısı altında ezildiğini vurgulayarak, ekonomik politikaların gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. "İktidar, halkın gerçek sorunlarını görmeli ve vatandaşları daha da borçlandıran kararlar yerine ekonomik rahatlama sağlayacak çözümler üretmelidir" dedi.