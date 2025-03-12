Sahte içki ölümlerinin önüne geçilemiyor! Ambalajlara 'Öldürür' ibaresi eklenecek

Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı ‘Etil Alkol ve Metanol Üretimi ile Ticaretine’ dair yeni yönetmelik taslağına göre, bu ürünlerin etiketlerinde, köken bilgisi, kullanım amacı, ürünü işleyen, ithal eden ve ambalajlayan firmanın ticari unvanı ve adresi bulunmak mecburi olacak.

Bunun yanı sıra metanolün ambalajlarında, ‘METENOL-İÇİLMEZ ÖLDÜRÜR’ ifadesine yer verilmesi zorunluluğu getiriliyor.

Kayıt dışı ve sahte alkollü içki üretimini engellemek için ürünün metanol olduğu, öldürücü bir etkiye sahip olduğu, içilmemesi gerektiği ibaresinin eklenmesi ile ürün algısında farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, sahte içkinin en fazla sanayide girdi olarak alınan ürünlerin amacı dışında kullanılanlardan kaynakladığı gerekçesiyle etil alkol ve metanol üretici ve dağıtıcı firmaların üretim, işleme, ithalat, satış ve kullanıma yönelik faaliyetlerine, yeminli mali müşavir tasdik raporu ile doğrulama mecburiyeti getiriliyor.