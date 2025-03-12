Bir sigara grubuna daha zam geldi: İşte güncel fiyatlar

Sigara fiyatlarına bir kez daha zam yapıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Imperial Tobacco grubuna ait sigaralara yeni bir fiyat artışı uygulandığını duyurdu.

12 Mart 2025 tarihi itibarıyla geçerli olacak zamlarla birlikte, Imperial Tobacco grubundaki sigaraların fiyatları yeniden düzenlendi.

Bu kapsamda, grubun en düşük fiyatlı sigarası 74 TL’ye, en yüksek fiyatlı sigarası ise 88 TL’ye yükseldi.

Güncel fiyatlar

Son dönemde birçok sigara grubuna peş peşe zam yapılırken, güncel fiyatlar şu şekilde sıralanıyor:

Philip Morris grubunda en ucuz sigara 80 TL, en pahalı sigara ise 110 TL’ye yükseldi.

BAT (British American Tobacco) grubunda sigaralar 75 TL ile 91 TL arasında değişiyor.

JTİ (Japan Tobacco International) grubunda fiyatlar 75 TL ile 91 TL arasında seyrediyor.

Esse grubunda en uygun sigara 70 TL, en pahalı sigara ise 90 TL olarak açıklandı.

Imperial Tobacco grubunda sigaralar artık 74 TL ile 88 TL arasında satılacak.