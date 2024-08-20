Ege Yapı, İzmir’de 700 milyon doları aşan 6 proje gerçekleştirecek

YAŞAR KUŞ / İZMİR

Bugüne kadar 2 milyon metrekare inşaat alanını tamamlayan, 1 milyon metrekarenin üzerinde projesi bulunan Ege Yapı, odağını Ege’ye çevirdi. Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, “İkinci ana merkezimize dönüşen İzmir’de yatırım değeri 700 milyon doların üstünde 6 proje yolda” dedi.

İstanbul’dan sonra İzmir’i ikinci ana merkez olarak seçtiklerini söyleyen Kabadayı, “Hâlihazırda aktif satışta İstanbul’da 2, İzmir’de 1 projemiz var. Ayrıca 4 projede ön talep aşamasındayız. İzmir’de başlayan, devam eden ve tasarlama aşamasında olan toplam 6 projemiz bulunuyor. Bunların toplam yatırım maliyeti 700 milyon doların üzerinde. Tamamlandığında da ortaya 1,5 milyar doların üzerinde bir değer çıkacak. Konut sektöründe İzmir’e farklı bir ses getirdik” dedi.

“İzmir, ikinci ana merkezimiz olacak”

Kekliktepe’de inşa ettikleri 73 villa projesinin 2025 yılının yaz aylarında teslim edileceği bilgisini veren Kabadayı, “Örnek villamızı da tamamladık. Özellikli bir bina yaptık. Alsancak merkezde 2 yeni projemiz olacak. Ruhsatlarını aldık, birinin inşaatı başladı, diğerinin inşaatına da yakında başlayacağız. Urla’ya çok inanıyoruz. Urla’da iki yeni proje için hazırlık çalışmalarımız devam ediyor, Kekliktepe’nin yanı sıra Urla Torasan’da ve Yağcılar’da da villa projemiz olacak. Urla, merkezi lokasyonu ve gastronomisinin yanı sıra yaşam kalitesi, doğası, sosyal ve kültürel imkânları ile uzun zamandır Türkiye’de adından söz ettiriyor. Urla’nın dışında Dikili’de de 100 bin metrekare bir arazi üzerinde karma projemiz olacak. Projelendirme çalışmaları devam ediyor. Dikili’ye ilk uluslararası markayı da getirmiş olacağız. Özetle, İzmir için çalışmalarımız yoğun. Stratejimiz bölgenin diğer illerine de yayılmak. Bu konuda fırsatları değerlendireceğiz. İzmir, Ege Yapı’nın ikinci ana merkezi olacak” diye konuştu.

7 şantiyede aktif projeleri devam ederken, toplamda 16 yeni projeyi pazara hazır hale getirmeyi hedeflediklerini söyleyen Kabadayı, “Türkiye’de konut üretimi ve kentsel dönüşüm faaliyetlerimiz için hazırlıklarımızı tamamlarken, yurtdışında da yatırımlarımızı çeşitlendirmek için belirlediğimiz lokasyonlarda süreçlerin sonuna yaklaşıyoruz” dedi.

“Karın yüzde 50’si temettü olarak dağıtılacak”

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı dönüşüm iznini 21 Aralık 2023'te aldıklarını söyleyen Kabadayı, “Halka arz sürecinin ilk adımını atmış olduk. Karımızın yüzde 50’sini temettü olarak dağıtmanın yanında, sürekli yeni projeler üreten bir marka olacağız. Yatırımcılarımız temettü gelirine ilave olarak şirketin gelişiminden de pay almış olacaklar. Halka arzdan gelecek kaynakla da yeni projelere başlamayı, inovatif teknolojileri kullanarak üretimi hızlandırmayı ve yurtdışında da proje geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Kabadayı, SPK tarafından düzenlenen, proje gayrimenkul yatırım fonu konusunda hazırlık yaptıklarını ve bunun nitelikli yatırımcı için ciddi bir fırsat olacağını sözlerine ekledi.