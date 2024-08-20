GTO Başkanı Yıldırım’dan Antep Fıstığına destek talebi

AYHAN DUMAN / GAZİANTEP

TOBB Yönetim Kurulu İstişare Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. 7,5 saat süren toplantıda eylül ayında açıklanacak Orta Vadeli Program ve finansmana erişim, enflasyon muhasebesi, emek yoğun sektörlerde yaşanan rekabet sorunları gibi reel sektörün yaşadığı sıkıntılar ve çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Yeşil altına destek talebi

Toplantı sonuna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya gelen TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Antep Fıstığının tarımsal destek kapsamına alınması konusunda talepte bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Yıldırım ‘’ Dile getirdiğimiz tüm konulara olan yakın ilgisinden dolayı Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’a canı gönülden teşekkür ediyorum. Toplantımız sonrasında kendisine Kutnu Kumaşı içerisinde Yeşil Altınımız, Antep fıstığımızı hediye ederek fıstık konusunda devlet desteği talebimizi de yineledik’’ ifadelerini kullandı.