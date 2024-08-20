Firmalar sera gazı emisyonunu AOSB yazılımı ile hesaplıyor

ADANA / EKONOMİ

AOSB Başkanı Bekir Sütcü, sanayicilerin dünyadaki rakipleriyle eşit şartlarda rekabet etmesini sağlamak ve yeşil dönüşümün hızına ayak uydurmalarını kolaylaştırmak için her alanda yanlarında olmaya özen gösterdiklerini söyledi. Sütcü sera gazı emisyon hesaplamasına yönelik geliştirdikleri AOSB CES Projesi’nin de bu çabaların parçası olduğunu ifade etti.

Paris İklim Anlaşması ile birlikte şirketlerin karbonsuzlaşma adımları atmasının zorunlu olduğunhu anımsatan Sütcü, “Ülkeler, belirli tarihlere kadar emisyon miktarlarını azaltma hedefleri koydular. Örneğin, Türkiye 2050 yılına kadar Net sıfır karbon taahhüdünde bulundu. Diğer Avrupa ülkeleri de taahhütlerde bulundu. Bu bakımdan, şirketlerin emisyon kaynaklarını belirlemesi ve buna göre politikalar oluşturması büyük önem taşıyor” dedi. Sütcü, şöyle devam etti:

“Birçok fosil yakıt çeşidi, erişimlerinin kolaylığı nedeniyle günümüzde de yoğun miktarlarda tüketilmektedir. Fosil yakıtların kullanımı sırasında ise küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi sorunların en önemli kaynağı konumundaki sera gazı açığa çıkıyor ve açığa çıkan bu sera gazının miktarı da karbon ayak izini ifade ediyor. Üretim süreçlerinin çeşitliliği ve emisyon kaynaklarının fazlalığı, hesaplamalarda zorluklar yaratabiliyor. İşte tam bu noktada, Adana Organize Sanayi Bölgesi olarak, firmalarımızın bu ihtiyaçlarını gidermek ve fark yaratmak için hayata geçirdiğimiz AOSB CES projesi ile firmalarımız artık sera gazı emisyonlarını güvenilir bir şekilde hesaplayabiliyor.”

TSE’nin bu alanda onayladığı ilk yazılım

AOSB CES Projesi; 14064-1 kurumsal karbon ayak izi hesaplamasına uygun olarak tasarlandı ve TSE tarafından onaylanmış Türkiye’deki ilk yazılım oldu. Bu yazılım, emisyon faktörleri, net kalorifik değerler ve yükseltgenme faktörleri gibi önemli verileri otomatik olarak hesaplıyor. Böylece firmalar, danışman firmalara gerek kalmadan sera gazı emisyonlarını güvenilir bir şekilde hesaplayabiliyor.