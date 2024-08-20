Karakaya: Akıllı şehir teknolojileriyle orman yangını riskini azaltmak mümkün

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Bu teknolojinin kullanımı için gelişmiş ülkelerdeki yerel yönetimlerin ciddi bir yatırım yaptığını vurgulayan SAMPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Karakaya, “Akıllı şehir altyapılarının güçlendirilmesi, yangınlara karşı alınacak önlemleri bir üst seviyeye taşıyor. Bu sayede, yalnızca yangınlarla mücadele etmekle kalmıyor, aynı zamanda uzun vadede ormanlar koruma altına alınıyor” dedi.

Son yıllarda dünyada artan orman yangınlarına dikkat çeken Karakaya, şöyle devam etti:

“Doğal yollardan meydana gelen bazı orman yangınlarına rağmen, bunların yüzde 2'si yıldırımlar, yüzde 5'ten azı ise insanları içermeyen olaylardan kaynaklanıyor. Yapılan araştırmalar sıcak bir iklime sahip Akdeniz ülkelerinde ortaya çıkan yangınların yüzde 22.5'inin ihmalden, yüzde 60'ının ise kasıttan kaynaklandığını belirtiyor. Orman yangınları, yalnızca ekosistemlere değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal yaşama da ciddi zararlar veriyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun verilerine göre, orman yangınlarının küresel maliyeti yılda 50 milyar dolara ulaşabiliyor. Bu durumun önüne geçilmesiyle ilgili olarak dünyada çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Bunun da temelini akıllı şehir teknolojileri çatısı altında sensörler, akıllı kameralar, IoT cihazları ve yapay zekâ teknolojileri oluşturuyor. Çünkü yangınların insan gözüyle algılanması ortalama altı saat sürerken, teknoloji kullanımı bu süreyi önemli ölçüde azaltıyor ve yangına müdahaleyi hızlandırıyor. SAMPAŞ Holding olarak, bu büyük sorunun çözümünde teknolojinin nasıl bir fark yaratabileceğini göstermeye kararlıyız. Geleceğimizi korumak, hepimizin ortak sorumluluğu.”