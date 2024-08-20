Gebze Ticaret Odası’ndan, Darıca’ya Sosyal Etki Merkezi

EKONOMİ / KOCAELİ

Darıca bölgesinde kayıtlı ihtiyaç sahibi vatandaşlar; gıda, temizlik, kırtasiye ve tekstil ürünlerine Sosyal Etki Merkezi’nden ücretsiz erişim sağlayabilecek. Fazla Gıda’nın dijital bağış platformu aracılığıyla perakende ve üretici sektörlerinden sağlanan bağışlarla satış vasfını yitirmiş fakat halen insan tüketimine uygun olan fazla ürünler kurtarılarak Sosyal Etki Merkezi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine sunulacak.

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gıda Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Berat İnci ve Fazla Gıda CEO’su Olcay Silahlı Sosyal Etki Merkezi projesi için bir araya gelerek protokol imzaladılar. Bu protokol kapsamında, aynı zamanda "Ulusal Sıfır Atık Projesi" ne destek olmak ve gıda israfı konusunda farkındalık yaratmak da hedefleniyor.

Gıda kurtarma ve dayanışma için önemli bir adım

Sosyal Etki Merkezi, yalnızca ihtiyaç sahiplerine hizmet sunmakla kalmayacak, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendirecek ve gıda israfını önlemeye yönelik toplumsal farkındalığı artıracak. Proje, bireylerin ve kurumların atık yönetimi konusunda bilinçlenmesine de katkı sağlayacak. Gebze Ticaret Odası, Gıda Kurtarma Derneği ve Fazla Gıda işbirliği ile kurulan Sosyal Etki Merkezi modelinin ilki, 2019 yılından itibaren Dilovası’nda hizmet vermeye devam ediyor. Darıca ilçesine de kazandırılan bu merkez modelinin diğer ilçelerde de yaygınlaşarak örnek teşkil etmesi bekleniyor.