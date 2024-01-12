Eko Grup Şirketleri, 2024’te iki kat ihracat hedefliyor

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Başta Avrupa olmak üzere 35 ülkeye ihracat yaptıklarını aktaran Eko Grup Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yöndem, geçtiğimiz yıl beklentilerinin altında gerçekleşse ve şu anki konjonktürde belirsizlikler olmasına rağmen 2024 yılında iki kat ihracat hedeflediklerini dile getirdi.

Otomotiv pazarında ve soğuk dövmede Avrupa’nın her ülkesinde var olmak istediklerini söyleyen Yöndem, “2023’te 18 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Avrupa ülkeleri de dâhil dünyada bir yavaşlama var. Bunlara rağmen 2024’ü ihracatımızı ikiye katlayarak kapatacağımızı düşünüyoruz. Yeni müşteriler kazanacağız” dedi.

Yılın başında durağanlık mevcut olsa da yılın ikinci çeyreğinden sonra dünya ve Türkiye ekonomisinde hareketlenme beklediklerini söyleyen Yöndem, “Çalışmalarımız sayesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yaptığı bütün Ar-Ge çalışmalarına proje yapıp verebiliyoruz. Bu da bize yeni müşteriler ve ivme kazandırdı” dedi.

Eko Forging Türkiye birincisi

Eko Grup şirketlerinin lokomotifinin Eko Endüstri olduğunu söyleyen Yöndem, “Eko Endüstri ile metale şekil veriyoruz. Metalde kabiliyetimiz dâhilinde her işe talip olabiliyoruz. Birbirinden çok farklı sektörlerde, çok köklü firmaların tedarikini sağlıyoruz” dedi.

Eko Forging olarak, metalde sıfır fire ile soğuk dövme parçalar ürettiklerini aktaran Yöndem, “Dolu malzemeye şekil vererek molekül yapısını değiştirmeden, ana parçayı üç kat uzatarak ürün haline getirebiliyoruz. Bu parçalar hayati denilebilecek kadar hassas parçalar. Test ve denemeleri başarıyla geçen bu ürünleri iç piyasanın yanı sıra Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 35 ülkeye ihraç ediyoruz. Soğuk dövmede Türkiye’de birinci, Avrupa’da üçüncü sıradayız. Kurduğumuz Teknolojik Tasarım Merkezi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan ödül aldık. Gerçekleştirdiğimiz inovasyonlarla hem ürün çeşitliliğimiz arttı hem de müşteri yelpazemiz genişledi. Resmi açılışını geçtiğimiz yıl 29 Ekim’de yaptığımız ikinci fabrikamızda bir yıldır üretime devam ediyoruz” diye konuştu.

Kurumsallaşmış ihracat firmaları ile çalıştıklarını ifade eden Yöndem, “Böylece Türkiye’nin büyümesine de ivme katıyoruz. Türkiye’nin yurt dışındaki imajını olumlu etkiliyoruz. Bugüne kadar gönderdiğimiz hiçbir üründen ret gelmedi. Yaptığımız parçaları teknolojisi ileri ve ekonomisi iyi olan ülkeler kullanıyor” dedi.

“Karbon ayak izimizi azaltıyoruz”

Sürdürülebilirlik çalışmalarına ağırlık verdiklerini paylaşan Yöndem, “Çatısına kurduğumuz güneş enerjisi santrali ile fabrikamız kendi elektriğini kendi üretiyor. Yüzde 20 oranında fazla üretim var. Elektrikli araçlar yaygınlaştığında çalışma arkadaşlarımızın araçlarında elektrikliye geçeceğiz. Çalıştığımız firmalara karbon ayak izi azaltım taahhüdümüz var. Bu konuda çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Bunların yanı sıra, tesislerimizde kullanılmış suları arıtarak çevre sulamada kullanıyoruz” dedi.