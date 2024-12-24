Electrip Global’de 2 üst düzey atama

Zorlu Enerji ve Wrenhouse ortaklığıyla kurulan Electrip Global’de 01 Ocak 2025 tarihi itibariyle elektrikli araç şarj istasyonu işletmeciliği alanında Türkiye’de Zes, Avrupa’da ise electrip markalarının CEO’luk görevini 20 yıllık sektör deneyimine sahip İnanç Salman devralacak. Electrip Global’in güneş enerjisi alanındaki iştiraki ZES Solar’ın yeni CEO’su iseyurtiçi ve yurtdışında başarılı işlere imza atan deneyimli isim Evren Evcit olacak.

Bu değişimle, Electrip Global’in Genel Müdürleriolarak iş kollarının büyümesinde görev alan Salman ve Evcit, edindikleri tecrübeyi CEO’luk düzeyine taşımış olacak.

Electrip Global yeni dönemde de büyümeye devam edecek

2022 yılında kurulan Electrip Global; Zes ile Türkiye’de elektrikli mobilitede öncü şarj operatörü olarak hizmet verirken, Zes Solar markası ile de Türkiye ve yurtdışında panel ve inverter distribütörlüğü ve üretimi konusunda üstün teknoloji ve güvenilir ürün sunma hedefiyle global firmalarla iş birlikleri kuruyor. İleriye dönük depolama çözümlerini de bünyesinde toplayan Electrip Global; Avrupa’da ise İtalya, Fransa, Yunanistan, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ ve Polonya olmak üzere yedi ülkede“electrip” markasıçatısı altında aynı hizmetleri sunuyor.

Atama ile ilgili açıklama yapan Electrip Global Yönetim Kurulu Başkanı Nicolas de Sanctis şunları söyledi: “2022 yılında şirketimizin temellerini birlikte attığımız ve markamızın global arenada bilinirliğini artıran çalışmalara liderlik eden İ.Sinan Ak’a mobilite alanındaki bütüncül yaklaşımı ile şirketimize kattığı yenilikçi vizyon için gönülden teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar aynı yönetim altında şekillendirdiğimiz operasyonlarımıza daha fazla fokus olabilmek ve hedeflenen büyümeyi sağlamak amacı ile iki alanı uzman yöneticilerimize devrediyoruz. Görevi kendisinden devralan İnanç Salman’ın ve Evren Evcit’in de stratejik hedeflerimize giden yolda global birerlider olacağından eminiz. Son yapılan yönetim kurulunda Sayın Salman’a ve Evcit’e olan güvenimiz ve inancımızla bu iki önemli alanda CEO’luk görevlerini kendilerine teslim etmiş bulunuyoruz. Başarıları daim olsun”.

İnanç Salman kimdir?

İnanç Salman, İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. Lisans eğitiminin ardından 2006 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. 2004 yılında Zorlu Grubu’na katılan Salman, 2004-2007 İnsan Kaynakları fonksiyonunda üstlendiği çeşitli görevler ardından 2013-2017 yılları arasında Enerji, Ticaret ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. 2017-2020 yılları arasındaZorlu Enerji Ticaret Direktörü olarak görev alan İnanç Salman 1 Eylül 2020 tarihi itibarıyla Ticaret Genel Müdürü olarak atanmıştır.Salman aynı zamanda; 2022 yılından beri Electrip Global Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Evren Evcit kimdir?

Evren Evcit, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği’nden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi’nde MBA eğitimini tamamlamış sonraki yıllarda Anel Enerji’de sırasıyla COO ve CEO olarak görev almıştır. 2014 yılında göreve başladığı First Solar’da üç yıl boyunca Türkiye Yönetim Direktörü olarak çalışmıştır. Mayıs 2017’deZorlu Enerji’de ZES Solar Direktörü olarak göreve başlayan Evcit, 1 Eylül 2019 tarihindeZES Solar ve Yurt Dışı Yatırımlar Direktörü olarak atanmıştır. Evcit 1 Ocak 2024’ten beri Zes Solar Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. DEİK Türkiye - Pakistan İş Konseyi, Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER), Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) üyesidir.