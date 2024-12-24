Hepsiburada yılbaşına özel kampanyayla HONOR Magic V3'ü satışa çıkardı

Hepsiburada ayrıcalıklarıyla sunulan HONOR Magic V3, üstün performans ve zarif tasarımın mükemmel birleşimini teknoloji tutkunlarıyla buluşturuyor. Yalnızca Hepsiburada’da geçerli 10.000 TL indirim ve 6.000 TL ek takas desteği ile sahip olunabiliyor.

Zarif tasarım, güçlü performans ve gelişmiş kamera deneyimi

HONOR Magic V3, yalnızca 9.2 mm kalınlığında ve 226 gram ağırlığında olup zarif tasarımıyla dikkat çekiyor. IPX8 suya dayanıklılık sertifikası ve NanoCrystal Shield, cihazın günlük kullanımda dayanıklılığını artırıyor. 5150mAh kapasiteli bataryası, 66W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteğiyle uzun süreli kullanım sunuyor. Qualcomm SM8650-AB yonga seti ise üstün performans sağlıyor.

Falcon kamera sistemi ve 50 MP periskop telefoto lensi, profesyonel düzeyde fotoğraf ve video çekimi sağlıyor. HONOR AI Eraser ile fotoğraflardaki istenmeyen nesneler kolayca kaldırılabiliyor. AI Portre Motoru, stüdyo kalitesinde portreler oluşturulmasına olanak tanıyor.

Teknolojide yeni bir dönem

Katlanabilir telefon teknolojisinde fark yaratan HONOR, Magic V3 ile akıllı telefon deneyimini yeniden tanımlıyor. Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören Magic V2 modelinin ardından gelen bu cihaz, eylül ayında gerçekleşen küresel lansmanıyla dikkat çekti. Şimdi ise Hepsiburada ayrıcalıklarıyla teknoloji tutkunlarının beğenisine sunuluyor.

Üstün yapay zeka özellikleri

HONOR Magic V3, MagicOS 8.0.1 işletim sistemiyle günlük hayatı kolaylaştıran gelişmiş yapay zeka özellikleri sağlıyor. Gerçek zamanlı çeviri özelliği, farklı dillerde iletişim kurulmasına imkan tanıyor. HONOR Notes uygulaması, sesli notları metne dönüştürüp çoklu dillere çevirebiliyor. Magic Portal, görsel arama, adres yönlendirme ve çift ekran kullanımı gibi işlemleri kolayca gerçekleştirmeye yardımcı oluyor.

Eskiyi kapında yenile hizmetiyle hızlı ve kolay geçiş

Hepsiburada’nın Eskiyi Kapında Yenile hizmeti sayesinde kullanılmayan eski ya da çalışan telefonlar değerlendirilebiliyor. Bu yenilikçi hizmet, eski cihazların kapıdan teslim alınmasını ve HONOR Magic V3’e kolayca geçiş yapılmasını sağlıyor.