Elektrikli şarj istasyonları ile iş modelleri de dönüşecek

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Elektrikli araç kullanımı son birkaç yıldır hızla yaygınlaşırken, pazarın da büyümesi devam ediyor. Elektrikli araç sahipliği, daha düşük fiyatlı modellerin artmasıyla birlikte, önümüzdeki dönemde çok daha fazla konuşmaya başlayacağımız konuların başında geliyor. Çünkü elektrikli araçlar ile birlikte ihtiyaç ve alışkanlıklar dönüşüyor, bu da yeni iş modellerinin devreye alınmasını gerektiriyor.

‘Park et ve şarj et’ modeli öne çıkacak

Elektrikli şarj istasyonları ile birlikte ticari gayrimenkul, büyük hacimli perakende mağaza yapıları ve otomotiv ekipman üreticilerinin dönüşümüne tanık olacağımıza dikkat çeken ENYAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, “Elektrikli araçlarla birlikte yakıt ikmali konusundaki alışkanlıklarımız değişmeye başlıyor. Uzun yolculuklarda aracını şarj etmek için mola verenler, bu süreyi daha etkili bir şekilde değerlendirmek istiyor. Bu da günümüzde AVM, restoran ya da ticari gayrimenkullerde konumlandırılmaya başlanan elektrikli şarj istasyonlarının, daha tercih edilebilir bir noktaya taşınacağını gösteriyor. Önümüzdeki dönemde sürücüler ‘park ederken şarj etme’ şeklindeki yaşam tarzını daha fazla benimseyecek. Böylece ticari gayrimenkuller, mülk yönetim şirketleri, birden fazla konut geliştirenler ya da alışveriş merkezleri, büyük mağazalar, restoran zincirleri, halka açık otopark yerleri ‘park et ve şarj et’ modelini benimseyerek yatırımlarını gerçekleştirecek. Geleceğin şarj istasyonları AVM ya da restoranlar olacak. Gelecekte pek çok şirket ve hızlı servis restoranları, elektrikli araç şarj ağı operatörleriyle ortaklık kurmaya başlayacak” dedi.

ENYAKIT’ın tüm şarj ağı prestijli lokasyonlarda

ENYAKIT’ın Türkiye çapında 100’den fazla istasyonları bulunduğunu belirten Tayfun Şenses, “Yaptığımız araştırmalarda, kullanıcıların şarj süresince geçen 20-30 dakikayı en verimli şekilde kullanmak istediğini ortaya koydu. Bu nedenle, ENYAKIT olarak şarj ağımızın kullanıcı dostu ve 7/24 hizmet verebilecek konumlarda yer almasını öncelik haline getirdik. Şarj ağımızla ENYAKIT müşterilerinin kesintisiz ve özgürce seyahat etmelerini sağlarken, prestijli lokasyonlarda konumlanmaya özen gösteriyoruz. Türkiye genelinde sürdürülebilir ulaşımın önündeki engelleri azaltmaya yönelik çalışmalarımızı titizlikle gerçekleştiriyor, kullanıcılarımızın mobilitesini artırmak ve çevre dostu ulaşımı teşvik etmek amacıyla sürdürülebilir enerji çözümlerine odaklanarak sektörde öncü bir rol üstlenmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

ENYAKIT, Türkiye’nin ilk elektrikli taşıt tanıma sistemi en-ix teknolojisinin yanı sıra tüm istasyonlarında 180 kw gücündeki yüksek hızlı DC şarj ağını kullanan tek firma özelliği taşıyor.