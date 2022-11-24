Elin Enerji, Ankara OSB’de PV modül fabrikası kuruyor

ANKARA / NBEKONOMİ

Sirius Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Üretim A.Ş. topluluğunun çatı firması Elin A.Ş, Başkent OSB tesislerine ek kapasite olarak, ‘Yüzde 100’ Sirius PV markasına üretim yapmak amacıyla yaklaşık 300 milyon TL yatırımla Ankara Sanayi Odası 2’inci OSB'de 750 MW/yıl kapasiteli PV Modül fabrikası kurmak üzere süreci başlattı. 2023 yılı Mart itibarıyla işletmeye alınacak bu fabrika ile Elin Enerji, enerji sanayinde yerli fotovoltaik panel kapasitesiyle üretim gücünü Avrupa’da ilk sıraya taşıyacak.

“Yerli sanayici yatırıma hız verdi”

Elin Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Arda Yalı, “Ülkemizde güneş elektriği sanayisi, diğer sanayi sektörlerinden 4 kat fazla büyüdü. Güneş panelleri dünya çapında benzeri görülmemiş bir popülerlik yaşıyor. Fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçiş mesajı nihayet yerini buldu. Güneş panellerinin maliyet avantajları, milyonlarca insanı evlerine ve işyerlerine çatı üstü PV sistemleri kurmaya ve gezegendeki en uygun fiyatlı elektriğe erişmeye teşvik etti. Elin Enerji olarak güneş elektriğinde fotovoltaik panel teknolojisini Ar-Ge’miz ile çok ileri bir noktada sunuyoruz. İki fabrikamızdaki ürettiğimiz yıllık PV modül gücümüzle Avrupa’nın en büyük güneş paneli üreticileri arasında ilk sırada yerimizi aldık. Elin Enerji olarak fotovoltaik modül üretiminde iç pazar ve ihracatta 45’i aşkın ülkede çatıları güneşlendiriyoruz. ‘Sirius’ markalı panellerimizin ileri teknoloji ile sağladığı yüksek verimlilik talebi artırıyor. Güneşten elektrik üretiminin daha da artması için Elin Enerji olarak hızla çalışmaktayız. Güneş enerjisi sektöründe Cumhuriyetimizin 100. yılında üreten, ihraç eden ve inşa eden bir Elin olması için çalıştık ve 2022 yılında bu hedefimizi gerçekleştirdik. Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması gayesi doğrultusunda ‘Sıfır Karbon Emisyonu’ hedefinde tüm tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızla 2053 yılından önce bu ilkeleri gerçekleştirmeyi umut ediyoruz.” şeklinde konuştu.

“Doğal gaz ithalatını azaltacak faktör ‘güneş enerjisi’”

Elin Enerji olarak Amerika'ya ihracatta kalite belgesi ve UL sertifikasını alarak 2023 yılında "Sirius" fotovoltaik panellerin kalitesini ABD'ye ihraç edeceklerini açıklayan Arda Yalı, "Amerika pazarında ‘Sirius’ ile ilerleye sertifikamız elimize geçecek. Bu pazara 2023 yılında ilk etapta 300 MW yaklaşık 150 milyon USD PV Modül ihracatı yapmayı hedefliyoruz. Güneşten üretilen elektrikte Türkiye ve dünyada sağlanan kurulu güç artışını daha da ileriye taşımak üzere enerji ihtiyacının giderek arttığı ülkemizde güneşten üretilen elektriğin toplam enerji içerisindeki payının artması için yerli sanayiciler olarak Hücre fabrikamız için de kolları sıvadık. Ülkemizde toplam enerjinin yüzde 5’i güneşten sağlanıyor. Kurulan her 1.000 MW’lık GES santrali doğalgaz ithalatını 110 milyon dolar tutarında azaltırken, doğadaki 78 milyon ağacı da yok olmaktan kurtarıyor.” diye konuştu.