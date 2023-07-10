Eltagron, yapay zeka destekli depozito iade makinesi geliştirdi

Abdullah SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Halk arasında poşet yasası olarak bilinen kanunun 2019 yılında hayatımıza girmesinin ardından bir sonraki aşamada depozitolu sisteme geçilmesinin ipuçlarını gelmesiyle çalışmalara başladıklarını belirten Eltagron Elektronik Genel Müdürü Ömür Yıldız, sıfır atık projesi kapsamında RVMTR Teknoloji markasıyla yapay zeka destekli depozito iade makinesi geliştirdiklerini açıkladı.

Bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarına yönelik Ar-Ge çözümleri ürettiklerini kaydeden Yıldız, 2021 yılında Tübitak desteği almaya hak kazanan projelerinin 18 ayda başarıyla sonuçlandığını aktardı. Tasarladıkları makinenin plastik, metal ve cam ambalajları elektronik tanıma sistemi ile ayrıştırarak, yeniden ekonomiye kazandırdığını söyleyen Yıldız, yeni ürünleriyle ilgili şu bilgileri paylaştı: “Ürünümüz, 2024 yılında uygulanması planlanan depozito iade sistemine dahil olacak olan cam, pet ve alüminyum ambalajları kabul edebilmektedir. Yapay zeka destekli atık tanıma sistemimizle, atık daha depozito iade makinesine atılırken girişte 360 derece tanımadan geçiyor. Böylece tanıma süresini kısaltarak kullanıcının peş peşe atacağı şişeleri işleme alıp birim zamanda daha fazla atığın sisteme kabulünü sağlıyoruz. Atığın barkodu, şekli ve ağırlığı ile başlayan tanıma sistemi atığın türünü tanıyan sensör ile desteklenerek atığın sistemde tanımlı olduğundan emin olunuyor” diye konuştu.

Cam atıklarını hasarsız toplamak için çözüm geliştirdi

Tanıma sürecinin ardından atıkların sisteme kabul edilmesiyle kullanıcıya önceden ödenen depozito ücretinin iadesini bir fiş yardımıyla yapabildiklerini vurgulayan Yıldız, sistemde tanımlı olmayan ve içerisinde beklenenden fazla sıvı olan atıkların kullanıcıya iade ederek yanlış kullanımın önüne geçtiklerini söyledi. Cam şişeleri hasarsız toplamak için geliştirdikleri yumuşak düşüş çözümlerine yönelik faydalı model başvurularının değerlendirme sürecinin devam ettiği bilgisini paylaşan Yıldız, “ Pet ve alüminyum atıklar sıkıştırılarak depolama ve taşıma sırasında lojistik maliyetlerinde tasarruf sağlanıyor. Atıklar toplanırken kaynağında ayrıştırma yapıldığından klasik karışık atık toplama süreçlerine göre daha az personel çalıştırılıyor” dedi.

Uzaktan yönetim sistemleri "Atlas" ile sahada çalışan depozito iade makinelerinin internet üzerinden 7/24 gözetlenip yönetilebilir olduğunu dile getiren Yıldız, “Atılan atığa ait ayrıntılar ile varsa ödül ya da depozito iadesine ait bilgiler Atlasa gönderilip kayıt altına alınıyor. Atlas, sahadan gelen verileri depolayıp analiz ediyor. Depo doluluk bilgilerini kullanarak atıkları toplayan ekiplere en verimli toplama güzergah bilgisini vererek gereksiz saha ziyaretlerini engelliyor. Böylece bir yandan atıklar toplanarak ekonomiye katkı sağlarken, diğer yandan çevreyi korumak adına daha az karbon salınımı yapılmasına imkan sağlanıyor” ifadelerini kullandı.

Depozito iade sisteminin günümüzde 20’den fazla ülkede devrede olduğunu belirten Ömür Yıldız, sistemin 2026 yılında 70 ülkede yaklaşık 750 milyon nüfusu kapsayacak şekilde büyümesinin beklendiğine dikkat çekti. Bu büyüyen pazardan pay almak istediklerinin altını çizen Yıldız, tasarımı ve üretimi yerli olan ürünlerini iç piyasada kullanıcılara sunduklarını ifade ederek orta vadede ihracata başlamayı hedeflediklerini açıkladı.