Emirates, ULTRAs'ta üst üste 8. kez 'Dünyanın En İyi Havayolu' seçildi

Emirates, sunduğu olağanüstü müşteri deneyimi, 150'den fazla destinasyona yayılmış küresel ağı ve benzersiz bir konfor, güvenilirlik ve bağlantı sunan Airbus A380, A350 ve Boeing 777 filosu sayesinde bir kez daha “Dünyanın En İyi Havayolu Şirketi” seçildi. Emirates, bölgesel lezzetlerden ilham alan gurme yemek hizmeti, ödüllü uçak içi eğlence sistemi ice'daki 6.500 kanal seçeneği ile özel süitler, uçak içi dinlenme alanları, duş ve spa'ları içeren lüks premium kabinleri de dahil olmak üzere, dünya standartlarında uçak içi deneyimiyle öne çıkıyor. Emirates’in inovasyon odaklı yaklaşımı; havalimanı hizmetlerinden lüks yolcu salonlarına, şoförlü transfer hizmetlerine, dijital çözümlere, sürdürülebilirlik girişimlerine ve dünya standartlarındaki kabin ekibi eğitimlerine kadar geniş bir yelpazede devam ediyor.

Emirates Havayolu Başkanı Sir Tim Clark açıklamasında şöyle dedi: “Sektörün en saygın programlarından olan ULTRAs'da sekizinci kez ‘Dünyanın En İyi Havayolu' olarak ödüllendirilmekten onur duyuyoruz ve bize oy veren tüm yolcularımıza teşekkür ediyoruz. Emirates olarak her yolcumuzun 'daha iyi uçması' için çalışıyor ve en iyisini sunmak için Emirates uçuş deneyimine sürekli yatırım yapıyoruz. Küresel uçuş ağımızı genişletmekten milyar dolarlık kabin yenileme programımıza, kabin ekibimizin yeni ‘Misafirperverlik eğitimlerinden seyahat deneyimini kolaylaştıran teknolojik yeniliklere kadar her alanda standartlarımızı her yıl daha da yukarı taşıyoruz.”

"En İyi Premium Ekonomi Sınıfına Sahip Havayolu" ödülü

Ultratravel'dan gelen bu ödül de, daha önce AirlineRatings.com Havayolu Mükemmellik Ödülleri'nde "En İyi Premium Ekonomi" ödülü de dahil olmak üzere, Emirates'in en yeni kabin sınıfı olan “Premium Ekonomi”ye verilen küresel takdiri pekiştiriyor. Bölgede “Premium Ekonomi” sunan tek havayolu olan Emirates, yolcularına, havalimanında özel check-in kontuarları, 101 cm’e kadar geniş bir koltuk aralığına sahip lüks krem rengi deri koltuklar, ekstra konfor sağlayan baldır ve ayak destekleri, kaliteli yemek ve premium içecek seçenekleri, 13,3 inçlik ekranda uçak içi eğlence sistemi ile özel ve huzurlu bir kabin deneyimi yaşatıyor.

Sir Tim Clark’a küresel havacılığa hizmetleri için “Yaşam Boyu Başarı Ödülü”

Emirates Havayolu Başkanı Sir Tim Clark, 1972'den 1985'te Emirates'e katılmasına ve 2003'te Başkanlığa yükselmesine kadar uzanan etkileyici kariyerinde, havacılık sektörüne yaptığı

olağanüstü katkıları nedeniyle, ULTRAs tarafından “Yaşam Boyu Başarı” ödülüne layık görüldü. Clark’ın liderliğinde Emirates, mütevazı bir operasyon ölçeğinden dünyanın en büyük uluslararası havayollarından biri hâline gelirken; yenilikçi vizyonu, güçlü filo stratejisi ve küresel ağ büyümesiyle sektörün dönüşümünde önemli rol oynadı. Kendisi ayrıca yakın zamanda Wings Club Vakfı tarafından “Üstün Başarı Ödülü” ile de onurlandırıldı.

Emirates'e 2025'te daha fazla ödül

Emirates'in bu son 3 ödülü, 2025'te kazanılan etkileyici ödüller portföyüne eklendi. Emirates bu yıl ayrıca, Forbes Travel Guide Onaylı Hava Seyahati Ödülleri 2025'te "En İyi Uluslararası Havayolu", "En İyi Uluslararası First Class" ve "En İyi Uluslararası Havayolu Lounge" ödüllerinin yanı sıra, The Times ve The Sunday Times Seyahat Ödülleri 2025'te "En İyi Uzun Mesafe Havayolu" ödüllerini de kazandı.