Emlak Katılım’dan yüksek karlı yarı yıl performansı

Emlak Katılım'dan ilk altı aylık finansal sonuçlara ilişkin yapılan açıklamaya göre, 2023 yılının ilk yarısındaki net karı 3,01 milyar TL olarak gerçekleştiği bildirildi.

Aynı dönemde bankanın aktif büyüklüğü, yıl sonuna kıyasla yüzde 28, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 115,6 artış göstererek 128,4 milyar TL oldu.

Haziran sonu itibarıyla nakdi finansman hacmi yıl sonuna göre yüzde 18,9 artışla 52,6 milyar TL, gayri nakdi finansman hacmi ise yüzde 35 artışla 14,1 milyar TL olarak gerçekleşen Emlak Katılım, böylelikle ülke ekonomisine 66,8 milyar TL katkı sağlamış oldu.

Bankanın toplanan fonları ilk yarıda, yıl sonuna kıyasla 20,7 milyar TL artışla 99,9 milyar TL olurken, öz kaynak büyüklüğü aynı dönemde yüzde 44 artarak 8,6 milyar TL ve sermaye yeterlilik oranı ise 29,7 seviyesinde gerçekleşti. İkinci çeyrek itibariyle çalışan sayısı bin 386’ya ulaşan bankanın şube sayısı da 97’ye çıktı.