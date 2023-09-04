Emlak Konut GYO ile Fuzul GYO arasında protokol imzalandı

Emlak Konut GYO güvencesi ve Fuzul GYO ayrıcalığıyla hayata geçirilecek olan Başakşehir Ayazma 4. Etap projesi için ilk adım atıldı.

Emlak Konut GYO ve Fuzul GYO'dan yapılan ortak açıklamaya göre, yakın zamanda imzalanan iş birliği protokolünün ardından Fuzul GYO, arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı yöntemiyle 22 bin 310 metrekarelik bir alanda inşa edeceği projeyle Başakşehir’de yeni bir yaşamın kapılarını aralayacak.

Olimpiyat Stadı, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yanı başında yer alan arsanın kuzeyinde TEM otoyolu, güneyinde yine kentin ana ulaşım omurgalarından biri olan E5 kara yolu bulunuyor. İstanbul Havalimanı'na 10 dakika, ikinci köprüye ise 20 dakika mesafede olan proje, metro istasyonuna ise sadece 900 metre mesafede yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fuzul GYO Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Akbal, inşaat sektörünün köklü temsilcisi Emlak Konut GYO ile uzun yıllardır iş birliklerinin devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İstanbul'un yeni yaşam merkezi haline gelen Başakşehir’de yine nitelikli bir projeye Emlak Konut GYO güvencesiyle imza atıyoruz. Başakşehir'in bizim açımızdan ayrı bir anlamı bulunuyor. Uzun yıllardır bölgeye yatırım yaparak yaşam kalitesi yüksek, modern yaşam alanları hayata geçiriyoruz. Tüm projelerimizde olduğu gibi Başakşehir Ayazma 4. Etap projemizde de vatandaşlarımıza güvenilir ve yüksek getirili bir proje sunacağımıza inanıyorum. Bu değerli arsanın ihalesini başarıyla gerçekleştirmiş olmamız bize ve sektörümüze olan inancın göstergesidir. Yeni projemizin başta ülkemize ve vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu ve faydalı olmasını diliyorum. Türkiye'nin geleceğine ve ekonomisine değer katan yatırımlarımıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emin adımlarla devam edeceğiz."