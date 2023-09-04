Movus Lojistik, liderlik hedefiyle yatırımları hızlandırdı

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

İnşaat, beyaz eşya, gıda, gıda ambalaj ve tekstil sektörlerine yönelik Eskişehir, Ankara, Gaziantep, Erzurum ve Konya’daki toplam 350 bin metrekarelik kapalı alanda faaliyet gösteren Movus Lojistik, ülke çapında cross docking depolama hizmeti veriyor.

Lojistik depolama alanlarını artırmaya yönelik yatırımlara odaklandıklarını açıklayan Movus Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Burak Köseler, İstanbul, İzmir ve Bolu’da kuracakları yeni depoları yılsonuna kadar faaliyete geçireceklerini söyledi. Türkiye genelinde 650 kişiye istihdam sağladıklarının altını çizen Köseler, “Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde iki ayrı noktada 80 bin metrekare açık 40 bin metrekare kapalı ve 45 bin metrekare açık 23 bin metrekare kapalı alana sahip lojistik depolama alanlarının yatırımını tamamlayıp faaliyete aldık. Eskişehir-Kütahya yolu üzerinde yaklaşık 40 bin metrekare kapalı alanla ilgili yatırım görüşmelerine devam ediyoruz” dedi.

Depolamanın yanı sıra yurt içi ve yurt dışında parsiyel, full truck, ekspres ve proje taşımacılığı hizmetleri de verdiklerini ifade eden Köseler, 42’si kendilerine ait olmak üzere toplam 2 bin 500 tırlık araç havuzlarıyla yıllık ortalama 20 bin sefer yaptıklarını vurguladı. Lojistik operasyon ve destek süreçlerini kendi yazılım ekipleri tarafından oluşturulan yazılımlar ile takip ettiklerini belirten Köseler, “Kendi geliştirdiğimiz yazılımlarımız ile sıfır hata ve yüzde yüz müşteri memnuniyeti hedefliyoruz. Sektörün geleceğinin yazılıma bağlı olduğu, yazılımın entegre olmadığı süreçlerin avantajlarını yitireceği düşüncesi ile şirketimizin tüm alanlarını kendi yazılım ağımız ile örme çabasındayız” diye konuştu.

“Depolarımız üç boyutlu olarak anlık izlenebiliyor”

Müşterilerine depolarını üç boyutlu olarak izleyebilme yetkisi sağladıklarını aktaran Köseler, “Müşterilerimize depolarını gezerek stok durumlarını üç boyutlu olarak görebilecekleri bir platform sunuyoruz. Tarafımızca oluşturulan kullanıcı adı ve şifreler ile web tabanlı çalışan Movus Operation System (MOS) yazılımımız üzerinden Warehouse Management System (WMS) modülüne bağlanılarak tüm depolama detaylarına ve raporlamalarına erişim imkanı sunuyoruz. Müşterilerimiz sistem sayesinde depoda kendilerine tahsis edilen alanın durumunu, rampa sayısını, acil çıkış kapılarını, ofis alanlarını, deponun doluluk durumunu da görebiliyor. Uzak mesafelerde bulunan müşterilerimiz depoları fiili olarak gezmektense bu modülü kullanarak durum değerlendirmesi yapabilmekte ve depo durumunu izleyebilmektedir” dedi.

“Giderlerdeki artış enflasyonun çok üzerinde”

Navlunda 3 ana kalem olan şoför, akaryakıt ve araç giderlerindeki artışların açıklanan enflasyonun çok üstünde seyretmesinin sözleşmeli müşteriler ile servis sağlayıcılar arasında ciddi anlaşmazlıklara yol açtığını vurgulayan Köseler, “Buna bağlı olarak piyasa fiyat dengesinin dramatik şekilde bozulduğu gözlemlenmektedir. Burada olması gereken müşteriler ile servis sağlayıcı firmalar bir araya gelerek gerçeklikten uzaklaşmış olan sözleşme şartlarını yeniden sürdürülebilir hale getirmek için anlaşma sağlamalarıdır” dedi. OSB’lerde lojistik alan yatırımları için ruhsat engeliyle karşılaşılmasının sektör için büyük bir sorun olduğuna değinen Burak Köseler sözlerine şöyle devam etti: “OSB’lerdeki lojistik alanları üretim ve yatırım kapasitelerine uygun olacak şekilde düşünülerek tasarlanmaması günümüzde karşımıza çıkan en büyük bürokratik sorunlardan biri. Bu operasyonel engel aynı zamanda oluşan verimsizliklerin temel nedenlerindendir. Her sektörde olduğu gibi lojistik alanda da kalifiye insan kaynağına ulaşım her geçen gün zorlaşıyor. Özellikle eğitim politikalarının sektörel büyüme hedeflerine uygun çeşitlilikte olması, Türkiye’nin verimli büyümesi açısından olmazsa olmazlardandır.”

Depolama alanını ve istihdamı yüzde 100 artırdı

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından geçtiğimiz yılın sonunda düzenlenen OSBÜK OSB Yıldızları Araştırması’nda istihdamını en çok artıran firma kategorinde ikinci sırada yer aldıklarını açıklayan Burak Köseler, “2022 yılında hem depolama alanımızı hem de istihdamı yüzde 100 artırdık. Movus Lojistik olarak kantitatif hedefler belirlemiyoruz. Müşteri merkezli agile zihniyete dayalı çalışma şeklimizin bizi önümüzdeki dönemde ülkenin en çok tercih edilen lojistik servis sağlayıcı firması haline getireceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.