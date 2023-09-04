Servettin İnanç Nakliyat, 15 çekici ve 5 dorse yatırımı planlıyor

KONYA

Taşımacılık sektöründe yüzde 30 pazar payına sahip olduklarını söyleyen Servettin İnanç, ileriye dönük hedefleri hakkında EKONOMİ Gazetesine bilgiler verdi.

İnanç, “Kurulduğu günden bugüne kadar her yıl büyüme gösteren ve sunduğu çözümlere yenilerine eklemeyi hedefleyen bir firma oldu. Bu hedeflerimizden sapmadığımız ve gelişmeye devam ettiğimiz başarılı bir yıl oldu. Yılı hedeflediğimiz cironun yüzde 10 üzerinde kapatmış olmamız 2023'e daha güçlü başlamış olmamıza imkân sağladı. Müşteri memnuniyetine verdiğimiz önemle birlikte yıl içerisinde müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalar yaparak bunları ölçebildiğimiz ve gelişime yönelik yatırımlar yaptık. Tüm zorlu koşullara rağmen çalışanlarımızın çalışma koşullarını da iyileştirmeye yönelik aksiyon aldık” dedi.

Sıvı gıda maddesi taşımacılığına yatırım yapıyor

İnanç, “Yeni dönemde müşterilerimize daha iyi ve hızlı hizmet sunabilmek amacıyla araç filolarımızı büyütme kararı aldık. Tercihimizi, üstün nitelikli ve hizmet kalitesine güvendiğimiz araçlardan yana kullandık. Bu araçlar gerek performans ve dayanıklılık gerekse de düşük işletme maliyetiyle bize, büyük katkı sağlıyor. Ayrıca hizmet verdiğimiz sıvı gıda maddesi taşımacılığı alanında sürekli yenilikçi araçlara yatırım yaparak , müşterilerimize hem daha ekomomik hem daha kaliteli hizmet vermeyi planlıyoruz” dedi.

2022 yılı içerisinde yaptıkları yatırımlardan bahseden İnanç, “20 adet çekici, 10 adet tanker ve 5 adet tenteli dorse alarak yatırım gerçekleştirdik. Tanker araçlarımız ile sıvı gıda taşımacılığı konusunda hizmet verirken, tenteli araçlarımız ile de içecek sektöründe hizmet veriyoruz” diye konuştu.

Bu yıl içinde 15 çekici ve 5 dorse alımı yapmayı planladıklarına vurgu yapan İnanç, “Bu yenilikçi araçlar ile müşterilerimize daha seri ve güvenilir bir şekilde taşıma hizmeti vermeyi planlıyoruz. Ancak piyasalardaki ekonomik sorunlar önümüze engel olarak çıkabilir. Buna hazırlıklıyız” dedi.

İstikrarsız fiyat artışları zorluyor

Çalışmakta oldukları müşteri portföyleri hakkında bilgi veren İnanç, “Sodrugestvo Turkey Tarım, Helvacızade Gıda, Güzeloğlu Gıda, Gitaş, Ayhan Sezer Yağ ve Gıda, Torunlar Gıda, Abalıoğlu Yem, Konya Şeker, Tüzünler Gıda, Savola Gıda, Oruçoğlu Yağ, Lesaffre Turquıe Maya, Bunge Gıda, Bolacalar Gıda, Karakoç Gıda, Özyurt Gıda Kimya, Emin Tarım Gıda, İsopol Kimya, Özkaymak Turizm ve daha fazla firmayla yıllardır çalışıyoruz” dedi.

Sektörde yaşadıkları sorunlara değinen İnanç, başlıca şoför temini konusunda sorunlar yaşadıklarını ifade ederek şunları ekledi; “Motorin, araç yetkili servisleri ve yedek parçalar gibi konularda istikrarsız fiyat artışları, otoyollardaki ücretler bizi çok zorluyor. Ulaştırma Bakanlığı’nın resmi prosedürleri önümüze engel olarak çıkıyor.”