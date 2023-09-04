Televizyon pazarı ‘premium’ ile büyüdü

SELENAY YAĞCI

Televizyon pazarı dünya genelinde geçen yıldan bu yana daralırken; Türkiye’nin de içinde olduğu Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölgesi’nde yükselişi devam etti. Türkiye’de televizyon pazarı geçen yıla göre yüzde 10 büyürken, pandemiden bu yana pazarda premium TV’lerin payı da 4’e katlandı. Pahalı cihaz alım grafiğinin gelecek yıl gerilemesi ve normale dönmesi öngörülüyor. Geçen hafta Berlin’de başlayan ve yarın sona erecek tüketici elektroniği fuarı IFA Berlin’de gazetecilerle bir araya gelen Samsung Electronic Türkiye Görüntü ve Ses Sistemleri Pazarlama Direktörü Erkan Yıldırım ve Samsung Electronics Türkiye Beyaz Eşya Pazarlama Direktörü Mustafa Tolunay Aslan, iç piyasada ilk 6 ayın pozitif sonlandığına dikkat çekti.

Enflasyonist ortamda ihtiyaçlarını ertelemeyen tüketicinin, satın almayı bir yatırım olarak gördüğünü ifade eden Samsung Electronic Türkiye Görüntü ve Ses Sistemleri Pazarlama Direktörü Erkan Yıldırım, 2024 yılında satın alma alışkanlıklarının normal bir seviyeye çekileceğini ve tüketicinin frene basıp basmayacağını ekonomide alınan kararların belirleyeceğini ifade etti. Dünyada televizyon pazarının Mart 2022’den bu yana daraldığını vurgulayan Erkan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçen yıla göre televizyon pazarı tüm dünyada yüzde 10; telefon pazarı ise yüzde 5 daraldı. Batı Avrupa’da cirolarda yüzde 18, Çin’de de benzer oranlarda daralma söz konusu. Japonya ve Güney Kore’de ise bu daralma yüzde 20’yi buluyor. Dünyada tüketimle ilgili ciddi daralma var. Türkiye’de sadece kurdaki artışla ilgili değil adetsel olarak da bir büyüme var. 2024’te pozitif tabloyu kur da etkileyecek; sektörü en çok belirleyen şey kur.”

Döviz kurunu yakından takip ettiklerini, kur nedeniyle maliyetlerin artığını anlatan Yıldırım, “Kur gelecek ay ne olacak bilmiyoruz. Yeni faiz politikasını takip ediyoruz. Bu finansalları etkiliyor” dedi.

Artık görüntü kalitesi öne çıkıyor

Türkiye’de özellikle premium ürünler için yapılan kampanyaların karşılık bulduğunu söyleyen Erkan Yıldırım, “Özellikle premium ürünlerde Türkiye’de inanılmaz bir yükseliş var. Bu daha önce hiç görülmeyen bir düzeyde. Bin 500 dolar üstü televizyonların payı 2 yıl önce yüzde 5,3 oranındayken, şimdi yüzde 22’ye çıktı. İnsanlar daha iyisini almaya meylediyor. Orta segment cihazlarda pazar daralıyor. Bu yıl giriş seviyesi TV satışları da çok arttı” diye konuştu. Türk tüketicilerin televizyon tercihinde artık ekran büyüklüğü değil görüntü kalitesi öne çıktığını ifade eden Yıldırım, şunları anlattı: “Tüketicilerin ilgisinin tüm dünyada premium yani üst segment ve ileri teknolojilere sahip TV’lere yöneldiğini, bu yönde arttığını görüyoruz. Türkiye TV pazarı, diğer pazarlarla kıyasladığımızda Avrupa pazarına benzer özellikler gösteriyor. Özellikle bu yönüyle diğer Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden ayrışıyor. Türkiye pazarı diğer Ortadoğu, Afrika ve hatta Avrupa pazarına kıyasla ‘premium oriented’, yani premium özelliklere sahip inovatif ürünlere odaklanıyor. Eğer bir cihaz, yenilikçi özelliklere ve değere sahipse, tüketicide karşılık buluyor, satın alma isteği uyandırıyor.”

Televizyon satışları bu yıl 2,5 milyonu bulur

Türkiye’de adet bazında rekorun 2014’te 3 milyon ile kırıldığını hatırlatan Yıldırım, Türkiye’de adet bazında geçen yıl televizyon satışlarının 2,2 milyonla kapandığını, bu yılın bu sayının 2,5 milyona ulaşmasının beklendiğini ifade etti. Yıldırım, “Televizyon üretimi montaj temelli. Yakın çevrede Slovakya, Macaristan ve Mısır’da üretim tesisi var. Türkiye’de son dönemde ekonomideki gelişmeleri sohbet esnasında soruyorlar ama zaten olup bitenleri çok yakından takip ediyorlar. Bizim en güçlü kasımız dinamik olmamız. Globalde Türkiye ilk 20’de” bilgisini verdi.

■ BEYAZ EŞYADA TÜKETİCİ DAHA ÇOK GENİŞ HACİM İSTİYOR

Samsung Electronics Türkiye Beyaz Eşya Pazarlama Direktörü Mustafa Tolunay Aslan depreme rağmen beyaz eşya satışlarında tahmin edilen düşüşlerin görülmediğini ve tüketicinin her geçen gün geniş hacimli ürünlere daha çok yöneldiğini söyledi. Aslan, ilk 7 ayın beyaz eşya satışlarında beklenenden daha iyi ilerlediğini belirterek, şunları anlattı: “Çamaşır makinesi pazarı yüzde 10’luk büyüme ve 2,1 milyon adetle 1 milyar dolara yükseldi. Türkiye’de buzdolabında adet bazında yüzde 9, çamaşırda yüzde 10 büyüdü. Kurutucu pazarı da ciddi oranda büyüdü, geçen yıla göre ilk 6 ayda yüzde 90 büyüme söz konusu. Ağustos da kötü gitmiyor. Beyaz eşyada talebin 2024 yılında normalleşeceğini düşünüyoruz. Bu yükseliş trendinin bir noktada durması gerekiyor. Biz de combo dediğimiz çamaşır yıkama ve kurutma makineleri segmentinde yüzde 39’luk pazar payına sahibiz ve 2016’dan bu yana lider konumdayız. Samsung’un tescilli SpaceMax teknolojisi sayesinde 11 kg yıkama kapasitesine sahip çamaşır makinelerini lanse ettik. Hedefimiz 10 kg ve üstü segmentte pazar liderliğine ulaşabilmek. Buzdolabı pazarı göz önüne alındığında sürekli geliştirdiğimiz yeni teknolojilerimiz ve inovatif modellerimiz sayesinde, gardırop tipi buzdolabı kategorisindeki pazar payımız yüzde 64’e ulaştı. Samsung olarak en iyi ürün deneyimini sunmak hedefimiz ile son teknoloji ürünler geliştirip, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya devam edeceğiz.”