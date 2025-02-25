Emlak Konut Kampanyası, İzka İnşaat’ın satışlarını hızlandırdı

İZMİR / EKONOMİ

Geçen hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum’un açıkladığı Emlak Konut Kampanyası’na İstanbul ve Antalya’daki iki projesi ile katılan İzka İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Azat Yeşil, kampanyanın başladığı günden itibaren yatırımcıların satış ofislerine akın ettiğini dile getirdi.

Kampanya ile faiz oranlarının düşürülüp, piyasanın canlı tutulması ve son dönemde konut ihtiyacı doğan orta gelir grubuna fırsat sunulmasının amaçlandığını dile getiren Yeşil, “Biz de projeye bin 450 konutluk Park Yaşam Antalya ve İstanbul’daki bin konutluk Park Yaşam Çınarköy projelerimizle katıldık. Çekmeköy, İstanbul için son dönemde bir çekim merkezi haline geldi. Bizim projemizde yatay mimariyle yapılmış, 5 – 6 katlı binalar bulunuyor. Burası özel okullar, özel sağlık kuruluşları ve yeşil alanı bol olan, sosyal donatıları güçlü bir bölge. Deprem açısından İstanbul’un en dayanıklı alanlarından biri. Şehrin yoğunluğundan kaçmak isteyenler burayı tercih ediyorlar” diye konuştu.

Park Yaşam Antalya projesindeki konutların fiyatlarının 5.8 milyon TL’den başladığını belirten Yeşil, “Park Yaşam Antalya geçen yıl Türkiye’de en çok satış gerçekleştirilen proje oldu. Projemizden bu yıl da benzer bir performans bekliyoruz. İlk etaptaki 800 konut satışta, kampanya ile yüzde 60-65’inin satılacağı beklentisindeyiz. İkinci etap satışları Mayıs ayında başlayacak. Kampanya kapsamında tüketici yüzde 35 peşin verip, sonraki 1 yıl taksit ödemeden, 60 ay vade ile ev sahibi olabilir. Peşinatsız ödeme seçenekleri de var. Yüzde 1.29 gibi bugünün koşullarında çok cazip bir faiz oranı oluşturduk” dedi.

Konut ihtiyacı olanları ve yatırımcıları kampanyadan yararlanmaya davet eden Azat Yeşil, “Kampanyanın ilk gününden itibaren satış ofislerimizde ciddi anlamda bir talep yoğunluğu oluştu. Yoğunluk hala sürüyor. Amacımız piyasadaki hareketliliğe destek olmak, bu değerli projeleri karlarımızdan bir miktar fedakarlık yaparak düşük faiz oranlarıyla tüketiciyle buluşturmak ve enflasyonun düşüşüne katkı sağlamak” diye konuştu.

İzmir’deki projemizde faizi 1.79’a indirdik

Emlak Konut Kampanyası kapsamında olmayan İzmir’deki Merkez Yaşam Konak Projesi’nde de bu hafta başında yeni bir kampanya başlattıklarını söyleyen Yeşil, şöyle konuştu: “Bu projemizde 1.79 faiz oranı ve yüzde 35 peşinatla daire satışlarımızı başlattık. Önümüzdeki dönemde faizlerde düşüş bekleniyor. Bu düşüşle beraber en güçlü alternatif yatırım aracı olarak konut sektörü öne çıkıyor. Çünkü konut yapım ruhsatlarında son dönemde ciddi miktarda azalma oldu. O yüzden yatırımcının konuta yönelmesini bekliyoruz. Hele avantajlı, taksitli ve uygun rakamlarla ev bulduklarında yatırımcıların bu fırsatı kaçırmamalarını öneriyorum. Zira faizler yüzde 30’un altına indiği zaman konut fiyatları doğal olarak artacak. Diğer yatırım araçlarındaki karlarını realize etmek isteyen müşterilerimiz konuta yönelmeye başladığı bir döneme giriyoruz.”