Emlak Konut'tan pay geri alım programı

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (EKGYO), Borsa İstanbul'da oluşan fiyat hareketliliğine karşı hisse geri alım programı başlattı. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, geri alım programının amacı, süresi, uygulanma yöntemi ve kapsamına ilişkin detayları paylaştı.

Şirket, hisse geri alım kararını, Borsa İstanbul'da oluşan değerlerin Emlak Konut'un faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı durumlarda, fiyat dalgalanmalarının azaltılması amacıyla aldığına dikkat çekti. Mevcut piyasa koşullarının değerlendirilmesiyle birlikte, gerektiğinde şirketin kendi hisselerini satın alabilmesini sağlayacak bu adım, genel kuruldan alınan yetkiye dayanarak hayata geçirilecek.

Yönetim kuruluna verilen yetki süresi 36 ay olarak belirlendi. Bu süre içinde şirketin üst yönetim temsilcileri de gerek görülmesi halinde sürece dahil edilebilecek. Yetki süresi boyunca birden fazla geri alım programı hayata geçirilebilecek. Ayrıca yönetim kurulu, ihtiyaç halinde geri alım sürecini tamamen başlatmama ya da başlatıldıktan sonra durdurma hakkına sahip olacak.

Geri alım programı kapsamında alınabilecek azami pay sayısı, Emlak Konut'un 3,8 milyar TL olan çıkarılmış sermayesinin yüzde 10'una karşılık gelen 380 milyon adet hisse ile sınırlandırıldı. Bu sınırın aşılmaması şartıyla, program süresi boyunca alımlar gerçekleştirilebilecek. Şirket ayrıca, geri alınan hisselerden elden çıkarılanların, bu oranın hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınmayacağını bildirdi. Öte yandan, geri alınan hisselerin toplam bedelinin, kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplamını geçemeyeceği vurgulandı.