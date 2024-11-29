Emlakjet, üst üste üçüncü kez “Harika Bir İş Yeri” sertifikasını almaya hak kazandı!

Emlakjet, yüksek güven kültürüne sahip harika iş yeri kriterlerini sağlayarak üst üste üçüncü kez “Great Place To Work Certified” ünvanını almayı başardı.

İlk öncelik çalışan deneyimi

Emlakjet İnsan Kaynakları Direktörü Nilhan Üçok Erten, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

“Çalışan deneyimini her zaman önceliklendirerek kurum kültürümüzü bu yaklaşımla şekillendiriyoruz. Ekip arkadaşlarımızla işin keyifli tarafını birlikte yaşamak ve kurumumuzun başarısına katkıda bulunmak bizler için büyük bir mutluluk. Tüm ekip arkadaşlarıma katılımları ve değerlendirmeleri için teşekkür ediyorum.

Türkiye’nin en çevik proptech şirketlerinden biri olarak, şeffaf iletişimle ve ünvandan bağımsız bir şekilde herkesin işini sahiplenebileceği bir çalışma ortamını teşvik etmek, dijital yetkinliklerimizi besleyip, kullanıcılarımızın aradıkları gayrimenkule daha hızlı ve kolay ulaşmalarını sağlayacak projeler üretmek, İnsan Kaynakları departmanı olarak öncelikli stratejimiz. Önümüzdeki yıllarda var olan çalışan odaklı uygulamalarımız derinleşerek bu stratejimizin ayrılmaz bir parçası olmaya devam edecektir."