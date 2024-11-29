Dünyanın en büyük ”temalı eğlence” buluşması Orlando’da yapıldı

Türkiye’de temalı parklar ve müzeler sektörünün öncüsü Outdoor Factory, dünyanın en büyük temalı eğlence endüstrisi buluşmalarından biri olarak kabul edilen IAAPA EXPO 2024’te katılımcı ve global sponsor olarak yer aldı. Tema parklar, aqua parklar, müzeler, akvaryumlar, yatırımcılar ve devlet kuruluşlarını bir araya getiren etkinlik, geçtiğimiz hafta ABD’nin Florida eyaletindeki Orlando şehrinde gerçekleşti.

Sektörün liderlerini, yenilikçi şirketlerini ve vizyoner projelerini buluşturan dev etkinlik, tarihi bir katılım rekoruna sahne oldu. Fuarda, binin üzerinde firma ve 50 bini aşkın katılımcı bir araya gelerek, eğlence sektörünün geleceğine dair ilham verici bir platform sundu.

Eğlence parklarından tatil köylerine, akvaryumlardan bilim merkezlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan IAAPA EXPO 2024, turizm sektörünün büyümesine katkı sunmayı ve küresel ekonomiye değer katmayı hedefliyor.

“Türkiye’yi gururla temsil ettik”

Outdoor Factory’nin etkinlikteki faaliyetlerini değerlendiren şirket yetkilileri, şu açıklamayı yaptı:

“Outdoor Factory olarak bu büyük organizasyonun bir parçası olmaktan ve sponsorluk desteğimizle sektöre değer katmaktan gurur duyuyoruz. Fuarın ilk gününde IAAPA yönetim ekibinden Jakob Wahl, Massimiliano Freddi, Josh Powers, Michael Shelton ve Wuthichai Luangamornlert gibi önemli isimleri standımızda ağırladık. Yenilikçi tasarım ve uygulamalarımızla sektörün dikkatini çektik. IAAPA EXPO 2024’te hem devam eden projelerimizi tanıtma hem de uluslararası iş birliklerimizi geliştirme fırsatı bulduk. Türkiye’ye önemli bağlantılarla dönüyoruz.”

Bugüne kadar 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, Gayrettepe Metro, Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi, Urla Kent Tarihi ve Arşivi Müzesi, Menemen Çocuk Köyü, İskenderun Dijital Deneyim Müzesi, Rize Artvin havalimanı Çay Müzesi gibi ikonik projelere imza atan Outdoor Factory, Türkiye’nin önemli kültürel miraslarına katkı sunan projeleriyle tanınıyor. Avrupa ve Amerika bölgelerinde Europa-park, Otherworld, Parc Spirou, Karls Erlebnisdorf, Toverland, Paulton’s Park, Nigloland, Taunus Wunderland, Parc Saint Paul, Espace Rambouillet, Fort Fun Abenteuerland, Chester Zoo, Bayern Park, Tier- Und Freizeitpark Thule 20’nin üzerinde park ile çalıştı.

IAAPA EXPO 2025 yine aynı tarihlerde

IAAPA EXPO’nun bir sonraki buluşması, 17-21 Kasım 2025 tarihlerinde Orlando’da gerçekleştirilecek. Sektörün en önemli isimlerini bir araya getiren bu etkinlik, eğlence dünyasına ilham vermeye devam edecek.